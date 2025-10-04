Sector porcino: el BICE ya dio $ 6.000 millones en créditos

En línea con la evolución de la actividad porcina, las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación indicaron que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) ya aprobó más de $ 6.000 millones en créditos valor producto. El Gobierno nacional continúa impulsando la competitividad del sector con préstamos destinados a la incorporación de genética, tratamiento de residuos y efluentes, compra de maquinaria, construcción y/o modernización de instalaciones.
Esta línea de financiamiento fue lanzada este año por el BICE y por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Se destaca que, del universo total de solicitantes, las provincias Buenos Aires y Córdoba nuclean la mayor cantidad de casos.
El diferencial de la herramienta es que las cuotas se establecen en una cantidad fija de kilos de carne de cerdo y se pagan en pesos tomando el valor de referencia mensual del kilo capón. La cantidad acordada por mes nunca cambia, lo que brinda certidumbre y previsibilidad al productor.
El monto máximo que ofrece es de $ 800 millones por empresa y se otorga en UVA con una tasa de un 8% -algunas provincias, como Córdoba, bonificaron cuatro puntos porcentuales de la tasa para incentivar las inversiones locales-.
Tiene un plazo de cancelación flexible, donde el sistema está diseñado para que en promedio el préstamo se pague en los términos originales de 60 meses. Si en algún período el precio del cerdo aumenta por debajo de la inflación, el plazo se extiende automáticamente, brindando al productor más tiempo para pagar sin esfuerzos adicionales. Además, cuenta con un período de gracia de seis meses.
La línea de financiamiento acompaña el desarrollo de la actividad que, entre enero y agosto de este año, alcanzó un récord de faena y producción, con 5.521.175 cabezas faenadas y 526.463 toneladas producidas y un consumo interno de casi 18 kg por habitante. Además, el sector viene creciendo a una tasa promedio del 6% en los últimos 10 años en faena.
Los interesados en acceder a los préstamos deben remitir sus proyectos y consultas a la Dirección de Porcinos de la Secretaría.