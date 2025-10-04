Sector porcino: el BICE ya dio $ 6.000 millones en créditos

En línea con la evolución de la actividad porcina, las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación indicaron que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) ya aprobó más de $ 6.000 millones en créditos valor producto. El Gobierno nacional continúa impulsando la competitividad del sector con préstamos destinados a la incorporación de genética, tratamiento de residuos y efluentes, compra de maquinaria, construcción y/o modernización de instalaciones.