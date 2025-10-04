Secciones
EconomíaRural

Peman lanzó un tratamiento profesional de semillas

Se trata de Ferticout Pro, aplicado en especies subtropicales.

Peman lanzó un tratamiento profesional de semillas
Hace 6 Hs

Desde Córdoba, Peman Semillas anuncia el lanzamiento de Ferticout Pro, un nuevo tratamiento profesional de semillas aplicado en especies subtropicales, que representa un salto tecnológico en la implantación y productividad de forrajes. Esta innovación integra ruptura de dormición comprobada, control preventivo frente a patógenos e insectos y un crecimiento radicular más robusto, permitiendo mayor seguridad y eficiencia en la implantación de este tipo de especies.

Los ensayos realizados por el área de I+D en el campo experimental de la empresa en Sinsacate (Córdoba) con Gatton Panic demostraron que Ferticout Pro logró incrementar en el 88% la densidad de plantas establecidas por m², en comparación con tratamientos tradicionales de peleteo. Este resultado que cambia de manera significativa las condiciones de arranque de un lote forrajero.

Este diferencial en implantación tuvo un efecto directo en la producción de biomasa aérea: a los 68 días después de la siembra, los lotes tratados con Ferticout Pro produjeron 3.800 kilos (kg) de materia seca por hectárea, frente a los 1.700 kg alcanzados con tecnologías convencionales. Es decir, más del doble de materia seca en una etapa crítica de la curva de crecimiento del forraje, lo que se traduce en mayor disponibilidad de alimento y, en última instancia, en más kg de carne por hectárea.

A nivel de análisis de desarrollo de raíces, la evaluación realizada junto al Instituto Seed Care de Syngenta registró aumentos en los parámetros de vigor radicular: el 67% en longitud y el 59% en peso seco.

Estos indicadores confirman que esta tecnología no solo optimiza la germinación, sino que además favorece un sistema radicular más profundo y eficiente, clave para enfrentar condiciones de estrés hídrico y aprovechar de manera más efectiva los nutrientes del suelo.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Silvia Torres Carbonell: “Emprender es un proceso de innovación permanente”

Silvia Torres Carbonell: “Emprender es un proceso de innovación permanente”

Lo más popular
Qué pasos seguir para cobrar cuotas adicionales de la Beca Progresar
1

Qué pasos seguir para cobrar cuotas adicionales de la Beca Progresar

Olas de calor, sequía en el NOA e inundaciones en el NEA dibujan el nuevo mapa climático del país
2

Olas de calor, sequía en el NOA e inundaciones en el NEA dibujan el nuevo mapa climático del país

La UBA sigue en el top 10 de universidades de América Latina, según el ranking QS
3

La UBA sigue en el top 10 de universidades de América Latina, según el ranking QS

Efemérides del viernes 3 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del viernes 3 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

La UNT obtuvo la escritura de la Quinta Agronómica
5

La UNT obtuvo la escritura de la Quinta Agronómica

Septiembre Musical: jóvenes bailarines al ritmo de Ginastera
6

Septiembre Musical: jóvenes bailarines al ritmo de Ginastera

Más Noticias
Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

Negociación con EE.UU.: qué es un swap de monedas y por qué no es lo mismo que un préstamo tradicional

Negociación con EE.UU.: qué es un swap de monedas y por qué no es lo mismo que un préstamo tradicional

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Comentarios