Peman lanzó un tratamiento profesional de semillas

Desde Córdoba, Peman Semillas anuncia el lanzamiento de Ferticout Pro, un nuevo tratamiento profesional de semillas aplicado en especies subtropicales, que representa un salto tecnológico en la implantación y productividad de forrajes. Esta innovación integra ruptura de dormición comprobada, control preventivo frente a patógenos e insectos y un crecimiento radicular más robusto, permitiendo mayor seguridad y eficiencia en la implantación de este tipo de especies.
Los ensayos realizados por el área de I+D en el campo experimental de la empresa en Sinsacate (Córdoba) con Gatton Panic demostraron que Ferticout Pro logró incrementar en el 88% la densidad de plantas establecidas por m², en comparación con tratamientos tradicionales de peleteo. Este resultado que cambia de manera significativa las condiciones de arranque de un lote forrajero.
Este diferencial en implantación tuvo un efecto directo en la producción de biomasa aérea: a los 68 días después de la siembra, los lotes tratados con Ferticout Pro produjeron 3.800 kilos (kg) de materia seca por hectárea, frente a los 1.700 kg alcanzados con tecnologías convencionales. Es decir, más del doble de materia seca en una etapa crítica de la curva de crecimiento del forraje, lo que se traduce en mayor disponibilidad de alimento y, en última instancia, en más kg de carne por hectárea.
A nivel de análisis de desarrollo de raíces, la evaluación realizada junto al Instituto Seed Care de Syngenta registró aumentos en los parámetros de vigor radicular: el 67% en longitud y el 59% en peso seco.
Estos indicadores confirman que esta tecnología no solo optimiza la germinación, sino que además favorece un sistema radicular más profundo y eficiente, clave para enfrentar condiciones de estrés hídrico y aprovechar de manera más efectiva los nutrientes del suelo.