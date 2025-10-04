Peman lanzó un tratamiento profesional de semillas

Este diferencial en implantación tuvo un efecto directo en la producción de biomasa aérea: a los 68 días después de la siembra, los lotes tratados con Ferticout Pro produjeron 3.800 kilos (kg) de materia seca por hectárea, frente a los 1.700 kg alcanzados con tecnologías convencionales. Es decir, más del doble de materia seca en una etapa crítica de la curva de crecimiento del forraje, lo que se traduce en mayor disponibilidad de alimento y, en última instancia, en más kg de carne por hectárea.