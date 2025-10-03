Atención atletas: mañana de 9 a 19 podrán continuar con las acreditaciones para los 21K LA GACETA

Luego de un viernes con mucha actividad en la sucursal de Marathon de peatonal Mendoza, mañana de 9 a 19 continuarán las acreditaciones para los corredores que participarán en los21K LA GACETA. El trámite, que comenzó ayer con una gran concurrencia de atletas, se desarrolla en el local ubicado en pleno centro tucumano. Allí, cientos de competidores se acercaron para retirar su kit y validar oficialmente la inscripción que les permitirá estar en la línea de largada el domingo por la mañana.