Atención atletas: este sábado de 9 a 19 podrán continuar con las acreditaciones para los 21K LA GACETA

Luego de un viernes con mucha actividad en la sucursal de Marathon de peatonal Mendoza, este sábado de 9 a 19 continuarán las acreditaciones para los corredores que participarán en los21K LA GACETA. El trámite, que comenzó ayer con una gran concurrencia de atletas, se desarrolla en el local ubicado en pleno centro tucumano. Allí, cientos de competidores se acercaron para retirar su kit y validar oficialmente la inscripción que les permitirá estar en la línea de largada el domingo por la mañana.
El proceso de acreditación es un paso obligatorio para todos los participantes, ya que constituye la confirmación final de la inscripción realizada previamente. Para completarlo, los corredores deben presentar una serie de documentos indispensables: el Documento Nacional de Identidad, el certificado médico que avala la aptitud física, la declaración de corredores firmada y, en el caso de los menores de edad, la autorización correspondiente de sus tutores. Sin esta documentación, no se podrá acceder al kit ni ser considerado oficialmente como participante de la competencia.
La entrega de kits incluye el número identificatorio de cada corredor, la remera oficial del evento y otros elementos relacionados con la carrera. Estos materiales no solo representan un recuerdo de la participación, sino que además cumplen una función práctica y reglamentaria durante el desarrollo de la media maratón. Por eso, la organización remarca que es fundamental asistir al punto de acreditación con toda la documentación solicitada y en el horario estipulado.
Un aspecto importante que subrayan los organizadores es que el día domingo, jornada de la carrera, no se entregarán kits bajo ninguna circunstancia. Esto significa que aquellos corredores que no hayan completado la acreditación entre el viernes y el sábado no podrán participar oficialmente de los 21K LA GACETA. La recomendación, por lo tanto, es no dejar el trámite para último momento y acercarse lo antes posible a Marathon Deportes para evitar inconvenientes o largas filas en el cierre del horario.
La dinámica de la acreditación se vivió ayer con entusiasmo, en un clima de expectativa y camaradería. Atletas amateurs y experimentados compartieron el espacio, intercambiando anécdotas, consejos y la ansiedad propia de la previa a una competencia que se ha consolidado como una de las más importantes del calendario deportivo tucumano. Hoy se espera una concurrencia aún mayor, ya que muchos corredores optan por realizar el trámite el día previo a la carrera.
Con todo listo para la gran jornada, la acreditación es el paso indispensable que acerca a cada participante un poco más a la largada. Luego sí, será el momento del relax, la preparación mental y el descanso para vivir un domingo a pleno en la tercera edición de los 21K LA GACETA.