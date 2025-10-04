Una película de anime supera a Marvel, DC y Los 4 Fantásticos en ventas de entradas

Durante años, los superhéroes dominaron los cines del mundo. Cada estreno de Marvel o DC aseguraba cifras millonarias y largas filas de fanáticos. Sin embargo, ese reinado parece estar llegando a su fin: el fenómeno global del anime se impone en las salas y la prueba más contundente es el éxito de "Demon Slayer: castillo infinito", que ya superó los U$S 600 millones en la recaudación mundial.
La película producida por Ufotable, y distribuida por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment, debutó con U$S 70 millones en su primer fin de semana en los Estados Unidos y no ha dejado de crecer desde entonces. Hoy es la cinta de anime, y de Japón, más taquillera de la historia y un rival inesperado para las grandes franquicias hollywoodenses. En la Argentina, el estreno ocurrió el 11 de septiembre de 2025 mientras que en EE.UU. llegó un día después, el 12 de septiembre.
El impacto se siente más al compararla con estrenos que parecían imbatibles: "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos" apenas alcanzó U$S 521 millones y la nueva entrega de Superman se encuentra en la misma línea que "Demon Slayer", con U$S 600 millones. Todo esto ocurre en medio de una fatiga de superproducciones, tras títulos como "Jurassic World: Dominion" y la más reciente "Misión imposible", que no lograron grandes números.
Una historia que conquistó a millones
La trama de Demon Slayer o Kimetsu No Yaiba (espada matademonios) sigue a Tanjiro Kamado, un joven que se convierte en cazador de estas criaturas diabólicas luego de que su familia es asesinada y de que su hermana Nezuko se transformara en una de ellas. Con una mezcla de acción, emoción y vínculos familiares, la historia conmovió a un gran público.
Todo comenzó con una primera temporada de 26 episodios que concluyó en 2019. Su continuación llegó con la película "El tren infinito" (2020), que se convirtió en la más taquillera de la historia de Japón. Luego se estrenaron la segunda temporada en 2021, la tercera en 2023 y la cuarta en 2024. Tras esta última, se anunció una trilogía cinematográfica que comienza con "Castillo infinito".
El largometraje retoma los sucesos posteriores al entrenamiento de los cazadores y muestra a los protagonistas enfrentándose a las lunas crecientes, otros demonios que protegen a Muzan Kibutsuji, quien los lidera. La película está cargada de giros, batallas y grandes animaciones. Además, incluye material exclusivo que no apareció en el anime y estrena dos canciones que ya generan furor: “A world where the sun never rises” de Aimer y “Shine in the cruel night” de LiSA.
Más allá de los números, este fenómeno confirma un cambio cultural: el anime ya no es un nicho. Lo reconoció el propio CEO de Crunchyroll, Mitchel Berger, quien destacó en diálogo con Popverse que el género se instaló en el mainstream y ahora disputa espacio directo con las producciones más grandes de Hollywood.