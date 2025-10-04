Una película de anime supera a Marvel, DC y Los 4 Fantásticos en ventas de entradas

La película producida por Ufotable, y distribuida por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment, debutó con U$S 70 millones en su primer fin de semana en los Estados Unidos y no ha dejado de crecer desde entonces. Hoy es la cinta de anime, y de Japón, más taquillera de la historia y un rival inesperado para las grandes franquicias hollywoodenses. En la Argentina, el estreno ocurrió el 11 de septiembre de 2025 mientras que en EE.UU. llegó un día después, el 12 de septiembre.