El OIEA abre el llamado para las Becas Marie Skłodowska-Curie dirigidas a mujeres de la ciencia

Las becas ofrecen hasta 20.000 euros para matrícula y otros 20.000 euros para manutención durante el máster en disciplinas relacionadas con la energía nuclear. Además, las personas seleccionadas podrán acceder a pasantías en la sede del OIEA en Viena, o en laboratorios asociados en Seibersdorf y Mónaco. El beneficio incluye un estipendio mensual de 1.000 euros durante un máximo de 12 meses.