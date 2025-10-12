Secciones
El OIEA abre el llamado para las Becas Marie Skłodowska-Curie dirigidas a mujeres de la ciencia

Las ayudas ofrecen un apoyo económico de 40.000 euros, y la posibilidad de realizar una pasantía internacional en Viena, Seibersdorf y Mónaco. Las postulaciones vencen el 31 de octubre de 2025.

BECAS PARA CIENTÍFICAS JÓVENES. El programa Marie Skłodowska-Curie apoya a mujeres científicas y ofrece pasantías internacionales. / PEXELS BECAS PARA CIENTÍFICAS JÓVENES. El programa Marie Skłodowska-Curie apoya a mujeres científicas y ofrece pasantías internacionales. / PEXELS
Hace 1 Hs

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) abrió la convocatoria 2025 del Programa de Becas Marie Skłodowska-Curie, una iniciativa que busca impulsar la presencia de mujeres en áreas vinculadas a la energía nuclear y reducir la brecha de género en la ciencia. El plazo para postularse vence el 31 de octubre de 2025.

Cada año, más de cien estudiantes reciben este apoyo que rinde homenaje a Marie Skłodowska-Curie, pionera de la ciencia moderna y doble ganadora del Premio Nobel. El programa no sólo financia estudios de posgrado, sino que también abre puertas a experiencias profesionales de alcance internacional.

Las becas ofrecen hasta 20.000 euros para matrícula y otros 20.000 euros para manutención durante el máster en disciplinas relacionadas con la energía nuclear. Además, las personas seleccionadas podrán acceder a pasantías en la sede del OIEA en Viena, o en laboratorios asociados en Seibersdorf y Mónaco. El beneficio incluye un estipendio mensual de 1.000 euros durante un máximo de 12 meses.

Entre los campos que abarca el programa se encuentran ingeniería nuclear, física y química nuclear, medicina nuclear, radiobiología, seguridad nuclear, derecho nuclear, salvaguardias y no proliferación, entre otros.

Una beca para investigadoras

La convocatoria está dirigida a estudiantes mujeres de los Estados miembros del OIEA que ya estén matriculadas o hayan sido aceptadas en un programa de maestría en universidades acreditadas. La solicitud debe hacerse de manera individual, al inicio o durante los estudios de posgrado. 

Con esta iniciativa, el OIEA no solo apuesta por la formación académica, sino también por un futuro científico más equitativo. Para muchas jóvenes investigadoras, estas becas representan la posibilidad de dar un salto académico y profesional en uno de los sectores estratégicos del mundo.

