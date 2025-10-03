Luis Juez sobre el caso Espert: "Es un espanto"

El senador nacional Luis Juez aseguró que le parece “un espanto” el escándalo tras las denuncias a José Luis Espert por la vinculación del diputado de la Libertad Avanza con el supuesto narcotraficante Alfredo “Fred” Machado.
“Es un espanto, un espanto lo que pasa, un espanto cómo se manejó la cosa, un espanto la falta de de cintura para entender la gravedad del tema. La verdad no le encuentro explicación”, sostuvo el legislador cordobés.
“Me pareció muy mal la forma con la que el tipo se paró, no es la forma con la que yo hubiese elegido defenderme de una supuesta injuria y si no es una injuria es mucho más grave. Tratar de zafar con el argumento que estamos a cuatro semanas de una elección, me parece una desmesura absoluta”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.
"No se enojen conmigo"
“Si vos querés diferenciarte del tipo que venimos combatiendo, de una práctica que venimos denunciando, de una forma de hacer política que nosotros no convalidamos y tenés que hacerlo, no basta hacerlo sino también parecerlo. Tenés que acreditar tus quilates de otra manera. Me parece que el tema es de una profundidad que requiere tomas de decisiones por parte de quienes conducen de otra manera”, expresó.
Además recalcó que “el tema narco” es “delicadísimo en la República Argentina”. “Si empezás a encontrar connivencia, que la sabemos perfecta entre la política y ese flagelo inmundo del narcotráfico, tenés que actuar de otra manera. Yo lo digo con sinceridad, y no se enojen conmigo y no empiecen a escribir pelotudeces en las redes”, añadió en diálogo con el periodista Jorge “Petete” Martínez.
"O estás de un lado o estás del otro"
“No hay posibilidad de tener una actitud timorata, tibia, contemplativa, política, especulativa. O estás de un lado, o estás del otro. No hay lugar para andar eligiendo”, enfatizó Juez.
"El tema de la corrupción es un límite"
Además recordó que el presidente “se enoja” con él y “se fastidia” y que desde la “primera conversación” siempre habló “desde la verdad” lo que lo “ha puesto en un lugar incómodo, extremadamente incómodo”.
“Ahora pareciera que se enoja, pero me parece que hay que decirle siempre la verdad al tipo que toma las decisiones, siempre hay que contar todo”, reiteró.
“Yo pude haber cometido y cometer 70 millones de errores, pero el tema de la corrupción es un límite”, aseveró Juez.
"No quiero tener una respuesta incómoda"
Al ser consultado sobre si votaría hoy a Espert en el caso de que fuera un vecino de la provincia de Buenos Aires, Juez respondió: “No quiero tener una respuesta incómoda. Nosotros necesitamos que los tipos que nos representen puedan caminar por la calle sin tener que bajar la frente, sea de la jurisdicción que sea”.
“Lo necesitamos en Córdoba, en Formosa, en la provincia de Buenos Aires. Si queremos cambiar la política, necesitamos que la dirigencia política pueda argumentar de otra manera. Me parece que eso es una exigencia para el partido que sea, para la mirada que sea”, concluyó.