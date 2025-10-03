Luis Juez sobre el caso Espert: "Es un espanto"

“Me pareció muy mal la forma con la que el tipo se paró, no es la forma con la que yo hubiese elegido defenderme de una supuesta injuria y si no es una injuria es mucho más grave. Tratar de zafar con el argumento que estamos a cuatro semanas de una elección, me parece una desmesura absoluta”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.