“Destruidas pero felices”: así fue el reencuentro entre Anabel Pantoja e Irene Rosales

La influencer y la madre de las hijas del DJ demostraron que su amistad sigue intacta.

“Destruidas pero felices”: así fue el reencuentro entre Anabel Pantoja e Irene Rosales
Hace 1 Hs

Anabel Pantoja e Irene Rosales han protagonizado un emotivo reencuentro tras la reciente separación de la sevillana con Kiko Rivera. La influencer y la madre de las hijas del DJ demostraron que su amistad sigue intacta, más allá de los cambios sentimentales dentro del clan Pantoja.

La ruptura de Irene Rosales y Kiko Rivera

Hace varias semanas, Irene Rosales y Kiko Rivera anunciaron su separación tras once años de relación y dos hijas en común, Ana y Carlota, de nueve y siete años. La ruptura ha supuesto un cambio importante para ambos, con Kiko mudándose a un nuevo domicilio valorado en 500.000 euros y enfrentando críticas de algunos vecinos, según medios locales.

A pesar de la separación, Irene ha mantenido el contacto con Anabel Pantoja, demostrando que los lazos familiares y de amistad continúan siendo fuertes.

El emotivo reencuentro en ‘Bailando con las estrellas’

Este 2 de octubre, Anabel e Irene se reencontraron en un momento cargado de emociones. Irene acompañó a Anabel durante uno de sus ensayos para Bailando con las estrellas, programa en el que la influencer se ha convertido en una de las concursantes más queridas del público.

Anabel compartió el momento en Instagram:

“¡Destruidas pero a darlo todo! Muy feliz de que vivas esta experiencia tan tan guay”, escribió, mostrando su gratitud por la presencia y el apoyo de Irene.

Este gesto refleja la solidez de una amistad que se ha mantenido a pesar de los cambios sentimentales y los desafíos familiares, reforzando la relación entre ambas.

La nueva etapa de Irene Rosales tras la separación

Tras su ruptura con Kiko Rivera, Irene Rosales ha comenzado a centrarse en su bienestar personal y autocuidado. La modelo sevillana ha compartido en redes sociales contenidos sobre moda, estilo de vida y deporte, mostrando un enfoque más personal y saludable en su día a día.

La revista Semana destaca que Irene se encuentra dedicada a reconstruir su rutina y enfocada en su felicidad, manteniendo un mensaje de empoderamiento y autonomía:

“Se te ve feliz y te lo mereces”, comentan sus seguidores, reflejando el apoyo generalizado a su nueva etapa.

La amistad como apoyo emocional

El reencuentro con Anabel Pantoja subraya que, a pesar de la ruptura con Kiko Rivera, los lazos familiares y amistosos continúan siendo una fuente de apoyo emocional y fortaleza para Irene Rosales. Este encuentro demuestra que la amistad y la lealtad dentro del clan Pantoja siguen siendo un pilar importante, incluso en momentos difíciles.

