“Destruidas pero felices”: así fue el reencuentro entre Anabel Pantoja e Irene Rosales

El emotivo reencuentro en ‘Bailando con las estrellas’

Este 2 de octubre, Anabel e Irene se reencontraron en un momento cargado de emociones. Irene acompañó a Anabel durante uno de sus ensayos para Bailando con las estrellas, programa en el que la influencer se ha convertido en una de las concursantes más queridas del público.