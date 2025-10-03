Secciones
“Tenemos un ganador”: el mejor chef del mundo definió cuál es el alfajor de kiosco número uno de Argentina

El dueño del restaurante líder del mundo hizo una cata a ciegas y dio su veredicto respecto al emblema argentino.

Hace 1 Hs

Quién como un paladar experimentado puede advertir cuál es el mejor alfajor argentino. El multipremiado cocinero Mitsuharu "Micha" Tsumura fue quien dio su veredicto respecto a uno de los emblemas nacionales que siempre puede generar divisiones en la sobremesa. El especialista evaluó al postre de tapitas y relleno de dulce de leche y definió cuál era el más destacado.

Elegir cuál es el mejor alfajor argentino puede abrir una grieta descomunal entre sus decisiones. No hay un consenso respecto a cuál encabeza el ranking, pero quizás la opinión del mejor chef del mundo pueda generar ciertos acuerdos. Tsumura lidera el puesto número uno de la lista The World’s Best, con su restaurante Maido y fue quien en una cata a ciegas definió cuál era el postre que ocuparía el primer puesto.

En su aparición en el podcast Fuera de Carta “Micha” participó de la cata con los ojos vendados y probó las opciones que cualquiera encontraría en el quiosco cercano: Guaymallén, Havanna, Guolis, Jorgito y Rasta, figuraron en el menú. Y aunque el chef peruano se dedica más a la pesca peruana y la técnica japonesa, no se negó ante la directiva de “´probá y decidí”.

El mejor chef del mundo probó los alfajores nacionales más emblemáticos

“Micha”, consagrado en el top uno del mundo en la final de Turín de 2025, con un restaurante que hace 15 años es la estrella de Lima, dejó los guantes blancos y las formalidades para introducirse en un debate que divide parejas y amistades. Así, el renombrado chef comenzó por un Guaymallén de chocolate, el cual suscitó la nostalgia en el especialista. “Acá tenemos alfajores, pero este dulce de leche es distinto. Sabor de niño, si fuera un niño querría comerlo probablemente”.

Lo notó menos intenso en cacao que otros, pero con ese encanto que no se discute. Después, mirando a los demás sin envoltorio, lanzó: “A estos los veo un poco más serios”. Y “Micha” resolvió su veredicto sobre esos menos “festivos”.

El Havanna lo encontró “más dulce” y con un chocolate menos potente de lo esperado, aunque lo puso en los primeros lugares. Luego probó el Guolis y destacó su balance, aunque pronto fue superado por el Jorgito, que le pareció “distinto, con un toque cítrico” que lo convenció para subir al podio.

El veredicto de “Micha” y el ranking final

Pero el primer lugar quedó reservado para el Rasta. Apenas lo mordió, Micha sonrió y asintió con la cabeza, instantáneamente supo cuál era la respuesta. “Tenemos un ganador”, dijo sin titubear. Aunque aclaró: “Probablemente no sea el más clásico de Argentina, porque este cruje. Pero si hablamos de gustos, tenemos un ganador”.

El ranking del mejor chef del mundo quedó de esta manera:

1. Rasta de chocolate negro

2. Guaymallén de chocolate negro

3. Jorgito de chocolate

4. Havanna

5. Guolis

