“Tenemos un ganador”: el mejor chef del mundo definió cuál es el alfajor de kiosco número uno de Argentina

El mejor chef del mundo probó los alfajores nacionales más emblemáticos

“Micha”, consagrado en el top uno del mundo en la final de Turín de 2025, con un restaurante que hace 15 años es la estrella de Lima, dejó los guantes blancos y las formalidades para introducirse en un debate que divide parejas y amistades. Así, el renombrado chef comenzó por un Guaymallén de chocolate, el cual suscitó la nostalgia en el especialista. “Acá tenemos alfajores, pero este dulce de leche es distinto. Sabor de niño, si fuera un niño querría comerlo probablemente”.