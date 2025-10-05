Secciones
Estudiaron una carrera universitaria para crear sus propias prótesis y poder caminar

Daniela Ojeda y Liz Sosa Carvahlo cursaron la Licenciatura en Ortesis y Prótesis en la Universidad Nacional de San Martín para mejorar la vida de las personas, empezando por las suyas.

¿Qué pasa cuando la necesidad se convierte en motor para crear? Eso es lo que vivieron Daniela Ojeda y Liz Sosa Carvahlo, dos jóvenes que decidieron tomar su propia historia como impulso y fabricaron las prótesis que hoy les permiten caminar. Ambas se graduaron de la Licenciatura en Órtesis y Prótesis de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y, con las herramientas adquiridas en la carrera, dieron forma a piezas que antes parecían inalcanzables.

El interés por el diseño de sus propias prótesis surgió en tercer año de la licenciatura, cuando comenzaron a cursar materias que les exigían evaluar pacientes, diseñar y producir dispositivos, ajustarlos, mantenerlos y participar en equipos interdisciplinarios de rehabilitación. Esa experiencia académica fue el punto de partida para llevar sus proyectos personales a la realidad.

Sus historias personales

Por medio de sus redes sociales, la Universidad Nacional de San Martín compartió la historia de superación de Daniela y Liz. En el caso de Daniela, la decisión de estudiar esta carrera estuvo marcada por una vivencia temprana: a los 14 años perdió una pierna en un accidente de tránsito. “Elegí la carrera para hacerme mi propia prótesis”, contó en una entrevista a la Unsam. Su historia es testimonio de cómo una dificultad puede convertirse en inspiración y en un camino de desarrollo profesional.

Liz, en cambio, se sometió a una amputación transfemoral y recuerda que fueron los altos costos de los dispositivos lo que la impulsó a buscar otra salida. “Elegí la carrera porque pensé que si podía ayudarme a mí, también podía hacerlo con otras personas que atraviesan la misma situación”, explicó. Su proyecto personal hoy se combina con una vocación solidaria y un horizonte de innovación.

La Licenciatura en Órtesis y Prótesis

La Licenciatura en Órtesis y Prótesis no es un camino común dentro de la oferta educativa argentina. Unsam es una de las pocas universidades del país que dicta esta formación de grado: otra institución que la ofrece es la Universidad del Gran Rosario. Se trata de un programa que integra ciencia, tecnología y arte, con foco en el diseño y la fabricación de prótesis y órtesis adaptadas a las necesidades de cada paciente.

Más allá de la técnica, lo que transmiten Daniela y Liz es la fuerza de un mensaje: el conocimiento puede transformar la vida propia y la de los demás. Su recorrido muestra que la educación pública y especializada es capaz de abrir puertas hacia un futuro más inclusivo, donde la innovación no es sólo tecnología, sino también empatía y compromiso con la comunidad.

