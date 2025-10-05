Estudiaron una carrera universitaria para crear sus propias prótesis y poder caminar

Sus historias personales

Por medio de sus redes sociales, la Universidad Nacional de San Martín compartió la historia de superación de Daniela y Liz. En el caso de Daniela, la decisión de estudiar esta carrera estuvo marcada por una vivencia temprana: a los 14 años perdió una pierna en un accidente de tránsito. “Elegí la carrera para hacerme mi propia prótesis”, contó en una entrevista a la Unsam. Su historia es testimonio de cómo una dificultad puede convertirse en inspiración y en un camino de desarrollo profesional.