El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

Con una fortuna estimada en casi 400 mil millones de dólares, el cofundador de Oracle y segundo hombre más rico del planeta anunció que destinará el 95% de su riqueza a causas filantrópicas a través del Giving Pledge.

Hace 1 Hs

Larry Ellison, fundador de Oracle, es una de las figuras más influyentes en el mundo tecnológico y uno de los mayores millonarios de la actualidad. Con 81 años y una fortuna que ronda los 396,2 mil millones de dólares, el empresario se comprometió a donar casi la totalidad de su patrimonio en vida o tras su fallecimiento.

Un compromiso filantrópico global

Ellison firmó en 2010 su adhesión al Giving Pledge, la campaña lanzada por Bill y Melinda Gates junto a Warren Buffett para incentivar a los multimillonarios a donar al menos el 50% de su riqueza a causas sociales. Sin embargo, el magnate de Oracle fue más allá y se comprometió a entregar el 95% de su fortuna.

Su filantropía se canaliza principalmente a través del Ellison Institute of Technology, con sede en la Universidad de Oxford. La institución trabaja en proyectos vinculados a salud, inseguridad alimentaria, cambio climático e investigación en inteligencia artificial, y tiene previsto inaugurar en 2027 un campus valuado en 1.300 millones de dólares.

Aportes estratégicos a la ciencia y la medicina

El empresario no se ha limitado a la teoría: financió un centro de tratamiento contra el cáncer en la Universidad del Sur de California y ha invertido en investigación sobre envejecimiento y prevención de enfermedades. A diferencia de otros filántropos, Ellison se caracteriza por impulsar lo que denomina “filantropía estratégica”, con proyectos de gran escala y soluciones de largo plazo.

El ascenso de su fortuna en 2025

La riqueza de Ellison proviene principalmente de su participación de más del 40% en Oracle, compañía que se ha visto fortalecida por la expansión de los servicios en la nube y el auge de la inteligencia artificial. También obtuvo enormes beneficios gracias a su inversión temprana en Tesla, además de un vasto portafolio de propiedades inmobiliarias y activos de lujo.

El año 2025 ha sido especialmente favorable para el magnate: la revalorización bursátil de las tecnológicas lo colocó entre las primeras posiciones del ranking global de multimillonarios, rivalizando incluso con Elon Musk.

