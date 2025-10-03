El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

Aportes estratégicos a la ciencia y la medicina

El empresario no se ha limitado a la teoría: financió un centro de tratamiento contra el cáncer en la Universidad del Sur de California y ha invertido en investigación sobre envejecimiento y prevención de enfermedades. A diferencia de otros filántropos, Ellison se caracteriza por impulsar lo que denomina “filantropía estratégica”, con proyectos de gran escala y soluciones de largo plazo.