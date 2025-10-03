Hulu reemplaza a Star en Disney+: de qué se trata la nueva marca global de entretenimiento

Entre los contenidos más destacados se incluyen El Oso, Alien: Earth y Only Murders in the Building, junto a clásicos como Los Simpson y estrenos recientes como Todo Vale, Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh, The Kardashians y la temporada número 21 de Grey’s Anatomy. También habrá lugar para producciones locales, como la esperada cuarta temporada de El Encargado.