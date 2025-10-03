Secciones
Hulu reemplaza a Star en Disney+: de qué se trata la nueva marca global de entretenimiento

A partir del 8 de octubre, Hulu reemplazará a Star en Disney+ en todos los mercados internacionales. La plataforma se consolida como la nueva marca global de entretenimiento general con series, películas y producciones originales para todos los gustos.

Hace 1 Hs

Disney anunció un cambio estratégico en su plataforma de streaming: a partir del 8 de octubre, Hulu reemplazará a Star en todos los mercados internacionales, incluida América Latina. Con esta decisión, la compañía busca consolidar su propuesta bajo una marca de mayor reconocimiento global y fortalecer su posición en el competitivo mercado del entretenimiento digital.

La nueva sección de Hulu dentro de Disney+ reunirá una oferta variada que abarca desde dramas aclamados y series de true crime hasta comedias, animaciones para adultos y producciones originales premiadas. Además, contará con una extensa biblioteca de películas y títulos emblemáticos que ya forman parte del catálogo de Disney.

Entre los contenidos más destacados se incluyen El Oso, Alien: Earth y Only Murders in the Building, junto a clásicos como Los Simpson y estrenos recientes como Todo Vale, Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh, The Kardashians y la temporada número 21 de Grey’s Anatomy. También habrá lugar para producciones locales, como la esperada cuarta temporada de El Encargado.

Con esta integración, Disney+ se posiciona como una plataforma integral, que no solo ofrece entretenimiento familiar y franquicias de renombre como Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, sino también eventos deportivos en vivo de ESPN y, ahora, el refuerzo de la marca Hulu como símbolo de entretenimiento general a escala global.


