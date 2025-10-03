Conjurada patota de adversidades

La patota de adversidades se complementa con el economista de diseño que Milei impuso con culpa en las listas del armado (tarea que presumiblemente lo aburría).

Pero a José Luis Espert, Cárcel o Bala, el Panelista lo impuso para primer legislador en La Provincia del Pecado.

Como para la contabilidad del Maxiquiosco impuso al jurista eminente Alejandro Fargosi, El Enciclopédico.

O para atenuar el rigor de la señora Patricia Bullrich, la Montonera del Bien, impuso como segundo al Licenciado Agustín Monteverde, El Pre-Mileista que enuncia los similares dislates de Milei desde mucho antes que Milei imaginara transformarse en diputado. Junto a la señora Victoria Villarruel, La Cayetana (por Álvarez de Toledo), siempre predispuesta para jurar por Dios y por la Patria.

Pero Cárcel o Bala indirectamente se iba a anexar también en la patota de la conjura que mantiene el objetivo de llevárselo puesto como una bufanda. Y ya no alcanza otro tuit de Scott Bessent para evitarlo.

A esta altura el dilema de insuficiencia no se resuelve con otra confirmación categóricamente emocionante del imperial Donald Trump, Corbata Carmesí, que ostenta el fervoroso mérito de asumirse como Emperador que merece el Premio Nobel de la Paz. Se prepara un minucioso documental para lograrlo.