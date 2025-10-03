Secciones
DeportesMotores

Agenda de TV: Colapinto en el GP de Singapur, el ATP 1000 de Shanghái y el Clausura de la LPF

Tigre-Defensa y Justicia abren la fecha. Se juega en la Bundesliga, la Ligue 1 y la Serie A.

Colapinto. Colapinto.
Hace 2 Hs

Fórmula 1 - GP de Singapur

6.30: Práctica 1 (Disney+)

10: Práctica 2 (Disney+)

ATP 1000 - Shanghai

7.30: Primera Ronda (ESPN 3)

MMA

9.30: One Friday Fight 127 (DSports Fight)

13.30: Nurmagomedov-Hughes (DSports Fight)

Euroliga

14: Zalgaris Kaunas-Fenerbahce (DSports 2)

15.15: Panathinaikos-Barcelona (DSports)

Bundesliga de Alemania

15.20: Hoffenheim-FC Koln (Disney+)

Ligue 1 de Francia

15.30: Paris FC-Lorient (Disney+)

Serie A de Italia

15.30: Hellas Verona-Sassuolo (Disney+)

Premiership Rugby (Inglaterra)

15.30: Bath Rugby-Sale Sharks (ESPN 4)

Premier League

16: Bournemouth-Fulham (ESPN 2)

Liga de España

16: Osasuna-Getafe (ESPN 3)

Abierto de Hurlingham

Final Subsidiaria

16: La Ensenada-Los Machitos (Disney+)

Mundial Sub 20

17: Panamá-Corea del Sur (DSports 2)

17: Ucrania-Paraguay (DSports +)

20: Egipto-Chile (DSports)

20: Nueva Zelanda-Japón (DSports +)

Liga Profesional Argentina

19: Tigre-Defensa y Justicia (ESPN Premium)

21.15: Unión-Aldosivi (TNT Sports)

21.15: Argentinos-Central Córdoba (ESPN Premium)

Liga Sudamericana de Básquet

Fase de Grupos

19.10: Jorge Guzmán-Bauru (DSports 2)

21.40: Olimpia-Oberá (DSports 2)

Copa Libertadores Femenina

20: San Lorenzo-San Pablo (TyC Sports)

Boxeo

21: Azael Villar-Ricardo Astuvilca (ESPN 3)

Moto GP - Indonesia

22: Práctica Libre (Disney+)

22.40: Práctica Libre (Disney+)

23.45: Práctica Libre (ESPN 2)

Temas Fórmula 1Liga PremierLiga de EspañaLigue 1 de FranciaBundesligaLiga Profesional de FútbolFranco ColapintoAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Costó 100 millones de libras, brilló junto a Julián Álvarez y hoy admite que sus excesos lo hundieron en el Manchester City

Costó 100 millones de libras, brilló junto a Julián Álvarez y hoy admite que sus excesos lo hundieron en el Manchester City

Lo más popular
Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña
1

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
2

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”
3

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda
4

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes
5

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana
6

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Más Noticias
“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda

Comentarios