La polémica por los desagües capitalinos

La primera lluvia de la primavera trajo una inesperada sorpresa: que a pesar de que no llovió demasiado varias partes de la ciudad se inundaron y aunque no hubo daños que lamentar, dejó pensando en lo que podría ocurrir cuando llegue el verano y con la caída de agua frecuente los suelos estén saturados y las crecidas lleguen a ser más preocupantes. Apenas pasado el fenómeno, hubo explicaciones acerca de las razones por las que subió el nivel del agua que debía escurrirse rápidamente y se suscitó una polémica entre el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán y el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a propósito de la falta de desagües en la capital.
Sucede que, tras un principio de acuerdo entre la intendencia y el gobierno provincial, hace poco más de un mes, a propósito de la responsabilidad en la limpieza de los canales, parecía que se iba a trabajar de manera mancomunada en la previsión ante las tormentas veraniegas. De hecho, a fines de agosto el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, anunció que a través de la Dirección Provincial del Agua, se avanzaba, en el marco del plan Prelluvia, con un programa integral de limpieza y mantenimiento del Canal Sur, “una de las obras hídricas clave para el escurrimiento del agua y la prevención de inundaciones” Las tareas incluían la limpieza profunda y sistemática del cauce, la contratación de camiones de gran porte para acelerar los trabajos y la disposición de equipos técnicos especializados que supervisaban cada tramo de intervención.
Por otra parte, en el informe ambiental presentado por la Municipalidad en el Concejo Deliberante, el secretario de Servicios Públicos también habló del plan Prelluvia. “Se vino trabajando fuertemente todos estos meses en donde llueve menos, que es la época invernal. Hemos limpiado los 24 canales de San Miguel de Tucumán. Del último donde estuvimos trabajando, el canal Irineo Leguisamo, se sacaron residuos no habituales como lavarropas y heladeras, es inusitado”, dijo.
Pero la lluvia generó crecidas en la ciudad. De la polémica suscitada entre el titular de la SAT y el secretario de Obras Públicas de la capital quedó en claro que además de la limpieza de canales, hace falta un programa de desagües y un mantenimiento adecuado de los que hay en la actualidad, que aparentemente han estado tapados de basura. “El problema es que los desagües pluviales están inutilizados, llenos de basura o son insuficientes. Eso provoca que el agua termine colapsando las redes cloacales”, dijo el funcionario de la SAT. El secretario municipal respondió que hay más de 400 pérdidas de agua y cloacas que se deben resolver en la ciudad.
Correspondería que, así como hace poco más de un mes se logró resolver un litigio de años por la limpieza de los canales, se realice una tarea coordinada para encarar la insuficiencia de los desagües, a fin de aventar el riesgo de que las calles capitalinas se llenen de agua cada vez que llueve.