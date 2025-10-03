La polémica por los desagües capitalinos

Sucede que, tras un principio de acuerdo entre la intendencia y el gobierno provincial, hace poco más de un mes, a propósito de la responsabilidad en la limpieza de los canales, parecía que se iba a trabajar de manera mancomunada en la previsión ante las tormentas veraniegas. De hecho, a fines de agosto el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, anunció que a través de la Dirección Provincial del Agua, se avanzaba, en el marco del plan Prelluvia, con un programa integral de limpieza y mantenimiento del Canal Sur, “una de las obras hídricas clave para el escurrimiento del agua y la prevención de inundaciones” Las tareas incluían la limpieza profunda y sistemática del cauce, la contratación de camiones de gran porte para acelerar los trabajos y la disposición de equipos técnicos especializados que supervisaban cada tramo de intervención.