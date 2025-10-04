Un estudio desaconseja el uso de aspirina en mayores de 60 años con problemas cardiovasculares

Aspirina y prevención cardiovascular

Los investigadores recordaron que hasta el 99% de los infartos e ictus están asociados a factores de riesgo prevenibles. Por ello, subrayaron que antes de optar por fármacos como la aspirina, es clave priorizar hábitos saludables como la alimentación equilibrada, el ejercicio físico regular y el control de la presión arterial.