Mes rosa: Jaldo, Acevedo y Chahla compartieron un té de concientización

La Intendenta Rossana Chahla hizo hincapié en la necesidad de la accesibilidad y el impacto directo de la prevención. "Este es nuestro Mes Rosa de concientización en la detección precoz del cáncer de mama. Hoy estas mujeres que están aquí son multiplicadoras del mensaje a tener una mamá, una amiga, una hija, alguien para que podamos disminuir. En Argentina, muchas mujeres mueren por día de cáncer de mama. Si hacemos la detección precoz, tenemos 90% de posibilidades de sobrevivir, y ahí está el secreto. Cuando era Ministra de Salud, recuerdo que hicimos los 18 nuevos mamógrafos en distintos lugares de la provincia para que las mujeres puedan tener accesibilidad sin turno. Ahora, desde la Municipalidad, hemos creado y generado Edificios Rosa que tienen casi 200 mujeres por día. Vamos a trabajar muchísimo porque queremos que más mujeres se salven, porque sabemos la importancia del rol de la mujer en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en todas partes".