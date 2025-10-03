Un documental sobre la vida y lucha de Norma Plá

Solve es una estudiante feminista de Ciencias Sociales que indaga en la figura de Norma Plá, quien lideró la lucha por los derechos de jubiladas y jubilados en los años 90 frente a las reformas neoliberales menemistas. Todo parte de la pregunta sobre quién fue esta mujer que, desafiando el individualismo de la época, impulsó protestas, hasta construir un documental que revive su vida y lucha y revaloriza su compromiso, entre un paralelismo entre esos años y el presente, un diálogo entre generaciones y una forma de compromiso.