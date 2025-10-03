La música de películas sonará en el teatro Alberdi y en el Centro Virla

En el Virla

En tanto, desde las 21 y en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), tendrá lugar el recital “Brucia la terra” desde las 21, organizado por la pianista Candelaria Olivera, con composiciones clásicas y de filmes famosos dedicadas al amor. Así, se interpretarán el “Nessum dorma” de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini; el “Andante maestoso”, del ballet El Cascanueces, de Tchaikovsky; “Y la negra bailaba”, de Ernesto Lecuona; “Hasta que te conocí”, de Juan Gabriel: “Perfume de gardenias”, de Rafael Hernández Marín y leit motiv de las películas “Somewhere in time”, “Romeo y Julieta”, “El padrino” y “Orgullo y prejuicio”.