La música de películas sonará en el teatro Alberdi y en el Centro Virla

Vuelve el Concierto Pop de Primavera de la Orquesta Sinfónica UNT en una función especial desde las 21.30 en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), con la dirección de Roberto Buffo.
“Los grandes musicales de Broadway y Hollywood” es el nombre del concierto, anunciado como un paseo amplio y abarcativo de las principales producciones norteamericanas, luego llevadas a la pantalla cinematográfica. El repertorio abarcará las melodías inmortales de “Un americano en París”, “Cantando bajo la lluvia”, “El mago de Oz”, “Cats”, “El fantasma de la ópera” y “La novicia rebelde”, entre otras composiciones.
La propuesta tendrá la participación como solistas de los cantantes Carolina Terraf, Ashley Mattheus, Leandro Ávila y Ariel Corroto, así como los coros Vox Animae, EXUN, Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y el Coro Municipal de Niños, bajo la dirección de Emiliano Flores, Augusto Agudo, Celeste Coronel y Mariana Stambole, respectivamente, con videos multimedia de Eliana Mansilla. Los socios de Club LA GACETA podrán acceder al beneficio 2x1.
En el Virla
En tanto, desde las 21 y en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), tendrá lugar el recital “Brucia la terra” desde las 21, organizado por la pianista Candelaria Olivera, con composiciones clásicas y de filmes famosos dedicadas al amor. Así, se interpretarán el “Nessum dorma” de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini; el “Andante maestoso”, del ballet El Cascanueces, de Tchaikovsky; “Y la negra bailaba”, de Ernesto Lecuona; “Hasta que te conocí”, de Juan Gabriel: “Perfume de gardenias”, de Rafael Hernández Marín y leit motiv de las películas “Somewhere in time”, “Romeo y Julieta”, “El padrino” y “Orgullo y prejuicio”.
Habrá obras de piano solista, dúos de piano con otros instrumentos (violín, flauta y clarinete) y una orquesta integrada por Rosario Romero, Belén Juárez, Luis Jesús Arenas, Marília Tatiane de Souza Oliveira, Manuel Francisco Borja, Sofía Sánchez Cardozo, Julián Exequiel Vargas, Facundo Leonel Zelaya, Gabriel Alejandro Brandán, Lucía Guailén Campero, Walter Ignacio Serrano, Aylén Viviana Palavecino, Lourdes Fuentes Ortiz, Stella Nahir González Brito y Srehia Alba Sapag, junto con Olivera.