Tucumán Central derrotó a Unión del Norte y se clasificó a los playoffs de la Liga Tucumana

Tucumán Central logró un triunfo clave al vencer 3 a 0 a Unión del Norte, con dos goles de Bruno Medina y uno de Franco Flores. El duelo, correspondiente a la séptima fecha del grupo A de la zona Campeonato del Anual de la Liga Tucumana, se disputó en la cancha de Sportivo Abella y se jugó en dos tiempos de 25 y 20 minutos, ya que había sido suspendido por la lesión de Gabriel Ríos, jugador del ganador.