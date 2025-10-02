Secciones
Tucumán Central derrotó a Unión del Norte y se clasificó a los playoffs de la Liga Tucumana

El "Rojo" de Villa Alem se quedó con el duelo que había sido suspendido por la lesión de Gabriel Ríos.

CONTUNDENTE. Tucumán Central derrotó de manera categórica a Unión del Norte y está listo para ir por todo en el Anual de la Liga Tucumana. CONTUNDENTE. Tucumán Central derrotó de manera categórica a Unión del Norte y está listo para ir por todo en el Anual de la Liga Tucumana. Foto gentileza de Luciana Ramón.
Hace 1 Hs

Tucumán Central logró un triunfo clave al vencer 3 a 0 a Unión del Norte, con dos goles de Bruno Medina y uno de Franco Flores. El duelo, correspondiente a la séptima fecha del grupo A de la zona Campeonato del Anual de la Liga Tucumana, se disputó en la cancha de Sportivo Abella y se jugó en dos tiempos de 25 y 20 minutos, ya que había sido suspendido por la lesión de Gabriel Ríos, jugador del ganador.

Con esta derrota, los “Cuervos” de Burruyacú perdieron el invicto y quedaron terceros con 12 puntos. En tanto, el equipo dirigido por Walter Arrieta alcanzó su sexta victoria y, con 18 unidades, aseguró su clasificación a los cuartos de final. La diferencia de ocho puntos sobre San Juan, quinto en la tabla, le garantiza un lugar en la siguiente fase cuando restan apenas seis en juego.

La octava fecha (penúltima del certamen) comenzará hoy a las 16, con tres partidos del grupo B.

Graneros, líder con 15, visitará a San Martín, que suma 10. En Ranchillos, San Antonio, escolta con 12, será local ante Concepción FC, también con 10. Por último, Talleres, último en la tabla, recibirá a Jorge Newbery, tercero con 11.

En la zona Repechaje, también por la octava fecha, se enfrentarán: Experimental-Sportivo Trinidad, San José-Santa Rosa (en Central Norte), Atlético Concepción-Amalia, Alto Verde-La Providencia; Atlético-Sportivo (en San Jorge) y Lastenia-Llorens.

En la Primera B, la segunda fase del ascenso abrirá la octava jornada con dos juegos: San Ramón-Sacachispa y Ñuñorco-Ingenio Viejo.

Temas Club Tucumán CentralConcepción Fútbol ClubClub Atlético Jorge Newbery de AguilaresClub Atlético ÑuñorcoLiga TucumanaSan MartínUnión del Norte
