Juega en la Liga Tucumana, es hijo de un ex San Martín, trabaja como modelo y sueña con volver a La Ciudadela

La relación con San Martín, el club de sus orígenes, aparece en cada recuerdo. No solo porque debutó allí, sino porque hoy comparte vestuario con Juan José “JJ” Morales, histórico goleador del “Santo” y excompañero de su padre. “Es hermoso, un privilegio. Aprendo de él dentro y fuera de la cancha. Tener a un jugador de esa jerarquía al lado es algo que te nutre mucho”, señaló.