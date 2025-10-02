Reforma del Código Penal: Milei propone perpetua sin condicional y delitos imprescriptibles

El presidente Javier Milei presentó este jueves el proyecto de reforma integral del Código Penal en un acto realizado en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Lo acompañaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el diputado y candidato nacional, José Luis Espert, quien fue sumado a la actividad a último momento en medio de la polémica por una denuncia que lo vincula con un presunto narcotraficante.