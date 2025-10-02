Reforma del Código Penal: Milei propone perpetua sin condicional y delitos imprescriptibles

El presidente Javier Milei presentó este jueves el proyecto de reforma integral del Código Penal en un acto realizado en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Lo acompañaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el diputado y candidato nacional, José Luis Espert, quien fue sumado a la actividad a último momento en medio de la polémica por una denuncia que lo vincula con un presunto narcotraficante.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca instalar el debate penal en plena campaña electoral y reforzar el mensaje de “más protección para las víctimas y más castigo para los delincuentes”.
Milei y Bullrich apuntaron contra el garantismo
Durante el acto, Bullrich afirmó: “Ahora se termina la impunidad. El que roba va en cana. Nace una nueva doctrina, la doctrina penal de la tolerancia cero”.
Por su parte, Milei cuestionó las gestiones anteriores y defendió la reforma: “Años de garantismo se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las fuerzas de seguridad, jueces y fiscales que querían combatir el crimen. Si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen van a pagar en serio”.
El mandatario advirtió que la implementación dependerá del Congreso y llamó a los legisladores a “ponerse del lado de las víctimas y no de los delincuentes”. Además, sostuvo que la falta de orden “convirtió al país en un baño de sangre y también en un camino al empobrecimiento”.
Reforma del Código Penal: los cambios más importantes
El proyecto elaborado por la Comisión de Reforma del Código Penal —integrada por el Ministerio de Justicia y magistrados como Mariano Borinsky y María Eugenia Capuchetti— propone modificaciones profundas al sistema penal vigente desde 1921.
Los principales puntos son:
Prisión perpetua sin libertad condicional: delitos graves deberán cumplirse de manera íntegra, con penas de hasta 40 años en casos de reincidencia múltiple.
Delitos imprescriptibles: homicidios, delitos sexuales, narcotráfico, trata de personas y crímenes de lesa humanidad no caducarán en el tiempo.
Decomiso anticipado de bienes: el Estado podrá confiscar bienes vinculados al delito incluso antes de una condena firme.
Presunción en favor de la autoridad: se refuerza la figura de la legítima defensa para las Fuerzas de Seguridad.
Nuevos delitos: se incorporan sanciones por fraudes informáticos con inteligencia artificial, pornovenganza, grooming, apuestas ilegales y ciberdelitos.
Narcotráfico: aumento de penas y creación de figuras autónomas para opioides sintéticos y precursores químicos.
Corrupción: se agrava el enriquecimiento ilícito, el cohecho y se penaliza el dictado de normas que afecten el equilibrio fiscal.
Homicidios: el homicidio simple pasará de un máximo de 25 años a 30 años de prisión; se amplían los casos de homicidio agravado con prisión perpetua.
Delitos sexuales: suba de penas, sanción al acoso laboral y agravamiento de condenas por difusión de material de abuso infantil con IA.
La estrategia electoral detrás de la reforma
La presentación en Ezeiza forma parte de la campaña electoral del oficialismo. Según fuentes de Presidencia, Milei continuará el sábado con actividades en Santa Fe y Entre Ríos, mientras que el martes encabezará un acto en San Isidro junto a José Luis Espert para reforzar su respaldo a los candidatos bonaerenses de La Libertad Avanza.