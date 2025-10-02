McLaren anunció la salida de uno de sus pilotos y generó sorpresa en el mundo de la Fórmula 1

En la antesala del Gran Premio de Singapur, McLaren sorprendió al paddock de la Fórmula 1 al anunciar la desvinculación inmediata de Alex Dunne, uno de los talentos más prometedores de su programa de jóvenes pilotos. El irlandés de 19 años, que actualmente marcha quinto en el campeonato de Fórmula 2 con Rodin Motorsport, se despidió con un mensaje de agradecimiento en redes sociales y un sugerente “muy emocionado por lo que está por venir” que alimentó las especulaciones sobre su destino.
Dunne llegó a la Academia de Woking en 2023 tras su paso por la Fórmula 3 y este año se consolidó como uno de los protagonistas de la F2 con dos victorias y 130 puntos. Además, ya tuvo contacto con la Máxima: en Austria fue cuarto en la FP1 al volante del McLaren de Lando Norris y en Monza sumó una segunda sesión en el auto de Oscar Piastri. Su estilo agresivo lo convirtió en una de las revelaciones de la grilla junior.
La presencia consolidada de Norris y Piastri cerraba cualquier opción de ascenso inmediato dentro del equipo, un escenario que generó dudas sobre su futuro. Según Motorsport, McLaren decidió finalizar el vínculo tras rechazar el irlandés la última oferta para continuar. La escudería británica atraviesa, además, dificultades para retener a sus jóvenes talentos: hace dos años perdió a Gabriel Bortoleto y ahora deja ir a otro de sus proyectos más fuertes.
El factor Red Bull
Aunque su desembarco inmediato en Red Bull “suena prematuro”, Helmut Marko ya mantuvo conversaciones con su entorno para evaluar su incorporación al programa austríaco. La escudería de la bebida energética tiene definido a Max Verstappen para 2026, pero debe decidir qué hacer con el resto de las butacas tanto en el equipo principal como en Racing Bulls. Nombres como Isack Hadjar, Arvid Lindblad, Yuki Tsunoda o Liam Lawson están en discusión, y la inesperada libertad de Dunne abre un abanico de posibilidades.
El mapa de pilotos de la Fórmula 1 para 2026 empieza a tomar forma con Kimi Antonelli encaminado a Mercedes y Alpine evaluando entre Franco Colapinto y Paul Aron. En ese contexto, la salida de Dunne de McLaren lo posiciona como una pieza clave en el ajedrez de la categoría. Si bien no hay nada oficial, su nombre ya suena como uno de los movimientos que podrían alterar el mercado en el corto plazo.