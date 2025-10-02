McLaren anunció la salida de uno de sus pilotos y generó sorpresa en el mundo de la Fórmula 1

Dunne llegó a la Academia de Woking en 2023 tras su paso por la Fórmula 3 y este año se consolidó como uno de los protagonistas de la F2 con dos victorias y 130 puntos. Además, ya tuvo contacto con la Máxima: en Austria fue cuarto en la FP1 al volante del McLaren de Lando Norris y en Monza sumó una segunda sesión en el auto de Oscar Piastri. Su estilo agresivo lo convirtió en una de las revelaciones de la grilla junior.