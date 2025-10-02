Se ofreció a ayudar a un motociclista y le robó el celular

Un insólito episodio de inseguridad tuvo lugar en Los Pocitos, Tafí Viejo, donde un motociclista fue despojado de su teléfono celular por un hombre que simuló ofrecerle ayuda.
De acuerdo a la acusación, el hecho ocurrió el martes a la tarde, en la intersección de calle Leopoldo Lugones y pasaje sin nombre. La víctima circulaba en su moto cuando un desperfecto mecánico lo obligó a detener la marcha. En ese momento, el acusado se acercó y le ofreció asistencia, pero al recibir una negativa, exclamó: “Esto es mío”, y se apoderó del celular que estaba asegurado en un soporte sobre el manubrio.
Tras la maniobra, el ladrón emprendió la fuga. El motociclista intentó perseguirlo, pero desistió luego de ser amenazado con un adoquín, lo que permitió al delincuente escapar.
Este jueves se realizó la audiencia de control de aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción. El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, a cargo de Carmen Reuter, representada en la audiencia por la auxiliar de fiscal Andrea Carlino.
La Fiscalía formuló cargos contra el acusado como autor del delito de robo y solicitó prisión preventiva por un mes. La jueza interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al pedido, otorgando la medida por el plazo de 16 días.