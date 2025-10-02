Se ofreció a ayudar a un motociclista y le robó el celular

De acuerdo a la acusación, el hecho ocurrió el martes a la tarde, en la intersección de calle Leopoldo Lugones y pasaje sin nombre. La víctima circulaba en su moto cuando un desperfecto mecánico lo obligó a detener la marcha. En ese momento, el acusado se acercó y le ofreció asistencia, pero al recibir una negativa, exclamó: “Esto es mío”, y se apoderó del celular que estaba asegurado en un soporte sobre el manubrio.