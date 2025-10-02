“Correr me salvó la vida, me dio amigos y mucha paz”, las emotivas palabras de Pablo Toledo, runner tucumano

Su relación con la fe también marcó su camino. En un primer momento, el deporte lo acercó mucho a Dios, al punto de sumergirse en el estudio de distintas religiones: catolicismo, evangelismo, adventismo e incluso budismo. “Pasé por muchas etapas. Llegué a pensar que todo dependía del esfuerzo y me alejé de la fe. Pero con el tiempo entendí que también hay algo de suerte y de plan divino. Hoy creo que no todo está en nuestras manos, que a veces las cosas suceden porque deben suceder. Siempre uno vuelve a donde fue feliz”, admite.