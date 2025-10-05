Secciones
"No creo que haya ningún problema que no podamos resolver con la IA", afirma un investigador turco

Derya Unutmaz se dedica a estudiar, entre otras cosas, cómo la Inteligencia Artificial (IA) puede ser utilizada para mejorar la salud de las personas.

CONOCIMIENTO. Unutmaz se centra en estudiar un desarrollo que permita evolucionar gracias a la IA.
Hace 3 Hs

"No te mueras en los próximos 10 años, por favor. Porque si vives 10 años, vas a vivir otros cinco. Si vives 15 años, vas a vivir otros 50, porque vamos a resolver el proceso de envejecimiento", dijo Derya Unutmaz en el reportaje que dio al Youtuber español, Jon Hernández. El comunicador comparte información sobre la Inteligencia Artificial (IA) en su canal @la_inteligencia_artificial. 

Acto seguido, en la nota que publicó Clarín, agrega taxativamente: "No creo que haya ningún problema que no podamos resolver con la IA. Quizá sea el mayor descubrimiento desde el comienzo de la civilización".

El turco estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Mármara, ciudad del noroeste del país. Algunos años más tarde siguió un doctorado en el Skirball Institute de la Universidad de Nueva York, donde desarrolló un interés por el VIH y su interacción con el sistema inmunológico.

Desde entonces, tuvo una carrera laboral como profesor en distintas instituciones académicas de Estados Unidos, hasta que finalmente creó su propio laboratorio, que se ubica en Connecticut y se dedica a la investigación del aparato inmunológico humano.

Unutmaz, dice que algunos algoritmos que funcionan con IA, como ChatGPT o ESM3, ya están revolucionando la forma de entender y tratar las enfermedades. “Con herramientas como GPT-4, he podido diseñar proyectos y abordar preguntas en ciencia y medicina que antes habrían tomado años en desarrollarse”, reconoció.

En la charla el científico aseguró que el envejecimiento, al que denomina "la madre de todas las enfermedades", podrá ser ralentizado e, inclusive, revertido. "No hay un límite físico para la vida en la biología. Si identificamos y solucionamos los fallos en los sistemas biológicos, podríamos mantener la vida indefinidamente”, explicó.

¿Cómo lograrlo?

“Con un gemelo digital, sería posible simular cómo un medicamento interactúa con las células y órganos de una persona, anticipando sus efectos sin necesidad de realizar pruebas físicas”, explicó Deyra. La creación de “gemelos digitales”,  se refiere a simulaciones virtuales que replican cada órgano y sistema del cuerpo humano. Estos modelos permitirán experimentar terapias en un entorno virtual antes de aplicarlas al cuerpo de una persona, lo que eliminará los riesgos y personalizará los tratamientos.

Sintéticamente, sería posible simular cómo un medicamento interactúa con las células y órganos de una persona. De esa manera, se anticipan los efectos sin necesidad de realizar pruebas físicas.

Menos trabajos, pero más tiempo

El prestigioso médico aseguró que la automatización eliminará numerosos trabajo. A diferencia de la opinión general, el investigador ve con optimismo este panorama, desde la perspectiva de que las personas tendrán tiempo para concentrarse en lo esencial de la vida. 

Unutmaz sostuvo que solo a través de la colaboración y el debate sobre sus implicaciones éticas y sociales se podrá lograr que la IA contribuya al bienestar colectivo.

