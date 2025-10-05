"No creo que haya ningún problema que no podamos resolver con la IA", afirma un investigador turco

¿Cómo lograrlo?

“Con un gemelo digital, sería posible simular cómo un medicamento interactúa con las células y órganos de una persona, anticipando sus efectos sin necesidad de realizar pruebas físicas”, explicó Deyra. La creación de “gemelos digitales”, se refiere a simulaciones virtuales que replican cada órgano y sistema del cuerpo humano. Estos modelos permitirán experimentar terapias en un entorno virtual antes de aplicarlas al cuerpo de una persona, lo que eliminará los riesgos y personalizará los tratamientos.