Si cobrás AUH o SUAF, accedé a un pago único de $85.000 con este formulario

El Gobierno, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), otorga un pago único de $85.000 destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).
Se trata de la Ayuda Escolar Anual, un beneficio que acompaña a las familias con hijos en edad escolar y que este año duplica su valor habitual gracias a un complemento extraordinario.
¿Quiénes pueden cobrar los $85.000 de Anses?
La asignación está dirigida a los siguientes grupos:
Titulares de AUH
Titulares de AUH por Hijo con Discapacidad
Titulares de SUAF
Titulares de SUAF por Hijo con Discapacidad
Requisitos para acceder al beneficio
Presentar el Certificado Escolar antes del 31 de diciembre de 2025.
Los niños deben estar escolarizados, vacunados y con los controles médicos al día (para el caso de AUH y Libreta AUH).
La escolaridad puede acreditarse desde los 45 días de vida si asisten a un establecimiento reconocido por el Ministerio de Educación.
Paso a paso: cómo pedir la Ayuda Escolar Anses 2025
Ingresar a Mi ANSES
con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Seleccionar la opción "Hijos" y luego "Presentar Certificado Escolar".
Descargar el formulario correspondiente a cada hijo.
Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para su firma.
Subir una foto del formulario completo en el mismo portal de Mi ANSES.
Finalizar el trámite antes del 31 de diciembre de 2025.
Para iniciar el trámite y descargar el formulario escolar, ingresá directamente a: anses.gob.ar/formulario
¿Cómo saber si me corresponde el pago único de $85.000?
Podés verificar tu situación en la sección "Mis Asignaciones" dentro de Mi ANSES. Si el Certificado Escolar no está registrado, deberás presentarlo para habilitar el cobro.
En resumen
Monto: $85.000 por hijo
Beneficiarios: AUH y SUAF (con y sin discapacidad)
Trámite: presentación del Certificado Escolar
Plazo: hasta el 31 de diciembre de 2025
Este beneficio busca reforzar el acceso a la educación y aliviar los gastos que representa el inicio del ciclo escolar en los hogares más vulnerables.