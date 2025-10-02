Secciones
La canasta de jubilados superó los $1.500.000 en octubre y triplica la mínima

Según la Defensoría de la Tercera Edad, los adultos mayores atraviesan una situación de emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional.

La medición incluye gastos de vivienda que contempla un licuado de variables tales como mantenimiento de un inmueble propio, alquiler, y la vida de adultos mayores en pensiones. La medición incluye gastos de vivienda que contempla un licuado de variables tales como mantenimiento de un inmueble propio, alquiler, y la vida de adultos mayores en pensiones.
Hace 6 Min

La Canasta Básica de los Jubilados alcanzó en octubre de 2025 un valor de $1.514.074,13, muy por encima de los haberes mínimos que perciben millones de adultos mayores en la Argentina. El informe, elaborado por la Defensoría de la Tercera Edad, mostró un aumento del 26,12% en apenas seis meses, ya que en abril la canasta se ubicaba en $1.200.523.

El cálculo se realiza cada semestre tomando como referencia la estructura de consumo del Indec, adaptada a los gastos específicos de los jubilados. Entre los rubros considerados se incluyen alimentación, vivienda, medicamentos, transporte, vestimenta, recreación, servicios y limpieza.

Cómo se compone la canasta de jubilados en octubre 2025

Alimentos: $348.000

Limpieza: $107.444

Medicamentos: $402.880

Vivienda: $294.000

Transporte: $85.200

Vestimenta: $57.500

Recreación: $96.000

Servicios: $123.050

El relevamiento abarca regiones urbanas con alta presencia de adultos mayores, como CABA, Conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba capital y Mendoza.

Jubilaciones mínimas muy por debajo de la canasta

Actualmente, 4,5 millones de jubilados cobran una mínima de $279.121,71, a lo que se suma un bono de $70.000.

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $223.297,36 más bono.

Pensiones no contributivas por discapacidad: $265.385,19 más bono.

En todos los casos, los ingresos de los jubilados quedan muy por debajo del valor de la canasta.

Críticas de la Defensoría de la Tercera Edad

El defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, advirtió que los datos “ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector”.

“Los bonos que se anuncian son como monedas arrojadas a un pueblo hambriento. Son parches inútiles que resaltan el agujero que quieren ocultar”, cuestionó.

Semino señaló que “no es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta”. Y agregó:

“Son siete millones de jubilados y jubiladas. ¿Cómo puede salir adelante un país cuyo Estado hunde directamente en la pobreza a más del 10% de su población? La deuda sigue siendo con ellos”.

Protestas y situación política

Mientras tanto, jubilados y jubiladas se movilizan cada miércoles al Congreso para visibilizar la crisis que atraviesan, en ocasiones enfrentando protocolos antipiquetes aplicados por las fuerzas de seguridad.

En agosto, el oficialismo logró que la Cámara de Diputados convalidara el veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un incremento del 7,2% en las jubilaciones y pensiones, además de la suba del bono de $70.000 a $110.000. Al no prosperar el rechazo en ambas cámaras, la decisión del Ejecutivo quedó firme.

Por ahora, el Gobierno impulsa un programa de beneficios para jubilados y pensionados de Anses, que incluye descuentos en supermercados, acuerdos con bancos y cuentas remuneradas.

