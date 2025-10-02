La canasta de jubilados superó los $1.500.000 en octubre y triplica la mínima

La Canasta Básica de los Jubilados alcanzó en octubre de 2025 un valor de $1.514.074,13, muy por encima de los haberes mínimos que perciben millones de adultos mayores en la Argentina. El informe, elaborado por la Defensoría de la Tercera Edad, mostró un aumento del 26,12% en apenas seis meses, ya que en abril la canasta se ubicaba en $1.200.523.