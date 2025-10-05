El Gobierno de Irlanda ofrece becas de estudio de hasta 34.000 euros anuales

El Gobierno de Irlanda ofrece un programa que financia maestrías y doctorados para estudiantes internacionales de todas las disciplinas, con la cobertura de gastos de alojamiento, matrícula y otros costos por hasta 34.000 euros al año.
La convocatoria se abrió el 11 de septiembre de 2025 y estará disponible hasta el 16 de octubre, fecha límite para consultas frecuentes (FAQ). Los candidatos deberán enviar su postulación antes del 23 de octubre, mientras que supervisores y mentores tienen plazo hasta el 6 de noviembre. La aprobación final por parte de las oficinas de investigación cierra el 13 de noviembre. Los resultados se anunciarán a fines de abril de 2026 y los becarios seleccionados comenzarán sus estudios el 1 de septiembre de 2026.
El programa es altamente competitivo y reconoce a los postulantes con potencial de liderazgo mundial en investigación. Se busca que las propuestas sean innovadoras, interdisciplinarias y que exploren áreas emergentes de estudio.
Lo que incluye la beca de estudio en Irlanda
El esquema de la beca contempla:
- Un estipendio de 25.000 euros anuales para gastos personales.
- Contribución a la matrícula: hasta 5.750 euros, incluyendo tasas de estudiantes fuera de la Unión Europea.
- Costos directos del proyecto: 3.250 euros para materiales y recursos necesarios para la investigación.
La beca debe aceptarse en su totalidad y cubre de uno a cuatro años, según el tipo de posgrado: dos años para maestrías de investigación y cuatro años para doctorados (PhD). Para aplicar, no hay límite de edad, pero los postulantes deben ser nuevos en el programa de posgrado y enviar toda la documentación en inglés. Toda la información oficial está disponible en: researchireland.ie/funding/government-ireland-postgraduate/
Un workshop gratuito para aprender
Del 6 al 10 de octubre, a las 22 horas (hora de la Argentina), se realizará el Workshop Becas de Posgrado - Last Edition, un espacio pensado para quienes buscan maximizar sus oportunidades de conseguir una beca internacional. El taller es totalmente online y gratuito, lo que permite sumarse desde cualquier lugar del país.
Durante el curso, los participantes recibirán herramientas prácticas y consejos clave para preparar una postulación efectiva. La iniciativa es organizada por @comunidaddelintercambio en Instagram, que acompaña a jóvenes en la planificación de sus estudios en el extranjero y ofrece orientación personalizada para alcanzar sus metas académicas.