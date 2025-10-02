Manes criticó la economía de Milei: “Convirtió a la Argentina en un casino en el que todos perdemos”

El diputado nacional y candidato a senador por el espacio Para Adelante, Facundo Manes, lanzó duras críticas contra la política económica del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.
Durante un encuentro con integrantes de la Asociación de Empresarias PyME por la Igualdad de Oportunidades (ASEMPIO) en el tradicional bar Las Violetas, Manes aseguró que la gestión libertaria “convirtió a la Argentina en un casino en el que perdemos todos”.
“Me encanta el nombre de su asociación porque combina dos elementos que la Argentina necesita: PyMEs e igualdad de oportunidades. El puente entre esos conceptos es la educación. Necesitamos una revolución educativa muy articulada con el sector privado para que nuestros chicos y chicas tengan las herramientas que exige el siglo XXI”, señaló el legislador.
Críticas a la economía de Milei
Manes acusó al Gobierno nacional de “hipotecar el país para sostener un programa inviable”, recordando que el Ejecutivo debió ser asistido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por el expresidente estadounidense Donald Trump.
“El hecho de que lo hayan tenido que rescatar dos veces es la demostración más contundente de la inviabilidad del modelo”, afirmó el candidato opositor.
Inseguridad y descomposición social
El neurólogo también se refirió al reciente triple crimen narco en Florencio Varela, donde fueron asesinadas Brenda, Morena y Lara. Para Manes, el caso refleja “una descomposición social muy profunda que no empezó en 2023, pero que se aceleró con este Gobierno”.
“No es gratis decir que la mafia es superior al Estado ni que hay que enriquecerse rápido a cualquier precio. Eso está haciendo estragos, sobre todo en los más jóvenes”, advirtió.
Optimismo y propuesta política
Pese a las críticas, Manes cerró su intervención con un mensaje de esperanza:
“A pesar de todo, sigo siendo un optimista empedernido. Creo en el espíritu emprendedor de nuestra gente, en la fuerza de quienes intentan una y otra vez. Lo nuevo en la Argentina va a surgir de abajo hacia arriba”.
En el encuentro participaron la presidenta de ASEMPIO, Liliana Castro, una decena de empresarias PyME de distintos sectores, la exdiputada nacional y compañera de fórmula de Manes al Senado, Carla Pitiot, y Alejandra Pérez Medina, cofundadora de a+Conciencia.