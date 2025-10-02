Secciones
Qué dijo Miguel Acevedo sobre el regreso de Tafí Viejo al Pacto Fiscal

El vicegobernador a cargo del PE explicó que la medida adoptada por el municipio pedemontano "fue acertada".

Hace 1 Hs

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, se refirió al regreso del Municipio de Tafí Viejo al Pacto Fiscal provincial.

“El Pacto Fiscal es algo voluntario donde uno puede participar o no, en algún momento Tafí Viejo dijo que no iba a intervenir o no iba a participar, ahora lo vuelve a hacer y con esto nos da tranquilidad. Yo celebro que Tafí Viejo haya regresado al Pacto Fiscal”, expresó

Asimismo, explicó que “es un sistema que garantiza la paz social porque garantiza -el pago de- los sueldos de cada uno de los municipios además de fondos para el desenvolvimiento y de esta manera hemos venido trabajando varios años”. 

“Ojalá que de a poco cada uno de los municipios pueda ir tomando su postura independiente y que puedan volver a manejarse con los recursos que les corresponden, los propios, más la coparticipación federal y provincial, pero es una transición que hay que hacerla de manera ordenada para que no se altere la paz social y el buen funcionamiento que tenemos en la provincia en estos últimos años”.

