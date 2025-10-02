Con acciones de prevención y concientización, Tucumán inició el "Mes Rosa"

Por su parte, Luis Medina Ruiz, explicó las acciones reforzadas en octubre. “Hemos sido convocados por el contador Acevedo para informar lo programado en este mes. Durante todo el año trabajamos en prevención y detección temprana, y en octubre intensificamos la cobertura. Contamos con 18 mamógrafos distribuidos en la provincia, uno de ellos móvil, y hemos realizado más de 15.000 mamografías este año, detectando 371 casos de cáncer de mama en etapas tempranas”.