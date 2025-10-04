Cómo será el recorrido de la distancia máxima en los 21K LA GACETA: entre el Monumento al Bicentenario y la Casa Histórica

El plato fuerte de la jornada será la distancia máxima: los 21K de LA GACETA. Esta carrera convertirá a Tucumán en escenario de deporte, historia y turismo, con miles de corredores recorriendo las calles más emblemáticas.
El recorrido seguirá los primeros kilómetros de los 10K, pero en Mendoza los corredores avanzarán hasta avenida Salta. Luego subirán por San Martín y llegarán a Marcos Avellaneda, donde comenzará uno de los tramos más esperados.
La extensa avenida Mate de Luna será protagonista, con el Monumento al Bicentenario como postal. Desde allí el trayecto continuará hasta el Pasaje Rojas Paz y el Parque Guillermina, punto de retorno hacia el centro de la ciudad.
La vuelta será por la misma Mate de Luna y luego por San Luis y Lavalle. En ese tramo, los atletas atravesarán la Plaza Belgrano y la Plaza Irigoyen antes de encarar el casco histórico. El cierre será frente a la Casa Histórica y por 24 de Septiembre rumbo a la llegada.
Una experiencia inolvidable
Los 21K de LA GACETA serán más que una competencia. Cada kilómetro mostrará la identidad de Tucumán: plazas, monumentos y el aliento de la gente, en una fiesta runner que quedará en la memoria de todos los participantes.