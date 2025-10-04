Cómo será el recorrido de los 3K del 21K LA GACETA: un circuito dentro del Parque 9 de Julio

Llegó el gran día. Hoy San Miguel de Tucumán se prepara para vivir la tercera edición de la carrera 21K LA GACETA. Desde la largada frente al hotel Sheraton, miles de corredores saldrán a las calles a participar de una jornada única.
El recorrido de 3K será la opción más accesible para quienes quieran ser parte de la fiesta sin un gran desgaste físico. La partida será en avenida Soldati, a pasos del Parque 9 de Julio, epicentro de la competencia.
Desde allí los corredores darán la vuelta por Capitán Cáceres hasta Teniente Bernardina, rodeados de árboles y del aliento cercano de las familias. El entorno natural y la cercanía con el público harán que cada paso sea una experiencia distinta.
Pensado como un circuito inclusivo, los 3K convocan a debutantes, grupos familiares y a todos los que deseen vivir el espíritu runner en un marco festivo.
El inicio de la fiesta
Este recorrido representa la puerta de entrada al 21K LA GACETA. Más que un desafío deportivo, será la oportunidad de compartir la energía colectiva de una ciudad que hoy late al ritmo de los corredores.