Secciones
DeportesMás deportes

Cómo será el recorrido de los 3K del 21K LA GACETA: un circuito dentro del Parque 9 de Julio

El trayecto más corto estará destinado a debutantes, familias y corredores que quieran vivir la fiesta runner sin grandes exigencias.

Cómo será el recorrido de los 3K del 21K LA GACETA: un circuito dentro del Parque 9 de Julio
Hace 1 Hs

Llegó el gran día. Hoy San Miguel de Tucumán se prepara para vivir la tercera edición de la carrera 21K LA GACETA. Desde la largada frente al hotel Sheraton, miles de corredores saldrán a las calles a participar de una jornada única.

El recorrido de 3K será la opción más accesible para quienes quieran ser parte de la fiesta sin un gran desgaste físico. La partida será en avenida Soldati, a pasos del Parque 9 de Julio, epicentro de la competencia.

Desde allí los corredores darán la vuelta por Capitán Cáceres hasta Teniente Bernardina, rodeados de árboles y del aliento cercano de las familias. El entorno natural y la cercanía con el público harán que cada paso sea una experiencia distinta.

Pensado como un circuito inclusivo, los 3K convocan a debutantes, grupos familiares y a todos los que deseen vivir el espíritu runner en un marco festivo.

Cómo será el recorrido de los 3K del 21K LA GACETA: un circuito dentro del Parque 9 de Julio

El inicio de la fiesta

Este recorrido representa la puerta de entrada al 21K LA GACETA. Más que un desafío deportivo, será la oportunidad de compartir la energía colectiva de una ciudad que hoy late al ritmo de los corredores.

Temas Carrera LA GACETA21K LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tragedia en el deporte argentino: tres muertes súbitas en partidos amateurs durante el fin de semana

Tragedia en el deporte argentino: tres muertes súbitas en partidos amateurs durante el fin de semana

Del campo al podio mundial: Valentina Pertegarini bicampeona de Rally Raid junto a Nicolás Cavigliasso

Del campo al podio mundial: Valentina Pertegarini bicampeona de Rally Raid junto a Nicolás Cavigliasso

El Argentino de parapente se define en San Javier tras la suspensión por viento fuerte

El Argentino de parapente se define en San Javier tras la suspensión por viento fuerte

Lo más popular
Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
1

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
2

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos
3

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
4

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura
5

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán
6

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Más Noticias
Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

La UNT firmó contrato para construir el tercer comedor universitario

La UNT firmó contrato para construir el tercer comedor universitario

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura

Comentarios