Estos son los beneficios de dormir desnudos, según un estudio

A la hora de dormir cada quién lo hace en la forma más cómoda. Los más tímidos y pudorosos dicen que nunca se atreverían a dormir sin ropa. Sin embargo, más personas deberían animarse a dejar de lado esos preconceptos y empezar a ponerlo en práctica ya que, según un estudio, ofrece múltiples beneficios para la salud.
Algo tan simple como dormir de pijama o dormir desnudos puede producir pequeñas alteraciones en el cuerpo que condicionan al resto del organismo. Según la Fundación Nacional del Sueño, de Estados Unidos, dormir sin ropa beneficia la salud mental, física y sexual.
Beneficios de dormir sin ropa
Mejora la calidad del sueño. Si la temperatura corporal se mantiene estable, el organismo fresco es capaz de descansar mejor y alcanzar un sueño más profundo y reparador. Lograr la temperatura ideal beneficia a los vasos sanguíneos permitiéndoles liberar el calor contenido.
Protege la zona íntima. Es común que, al ir al ginecólogo, los médicos recomienden a las mujeres dormir sin ropa interior. Mucho más si durante el día suelen utilizarse tejidos que no sean de algodón. Sucede que la ropa interior, que suele ser ajustada, genera condiciones cálidas y húmedas, las ideales para dejar que se proliferen los hongos.
Ayuda a la fertilidad. El calor producido por la ropa interior puede causar desequilibrios bacterianos en la mucosa vaginal que repercutirán en la fertilidad de los ovarios. Por ello, el descenso de la temperatura en la zona íntima evitará efectos adversos. Por la misma causa, los testículos de los hombres se despegarán del cuerpo beneficiando la producción de espermatozoides.
Oxigena la piel. Los tejidos pegados al cuerpo por extensos periodos pueden generar irritaciones, incomodidad y hasta picazón. Dormir destapados y desnudos evitaría estas condiciones dermatológicas y permitiría a la piel oxigenarse de otro modo.
Quema calorías. Si la temperatura de la habitación permanece entre los 18 y los 22 °C, el cuerpo entrará en un estado de generación de energía para mantener el calor. En el proceso, al mantenerse trabajando, quemará algunas calorías eliminando grasas.