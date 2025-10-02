Secciones
SociedadActualidad

Estos son los beneficios de dormir desnudos, según un estudio

¿Dormir vestido o desnudo? Estos son los beneficios de dormir sin ropa.

Estos son los beneficios de dormir desnudos, según un estudio
Hace 2 Hs

A la hora de dormir cada quién lo hace en la forma más cómoda. Los más tímidos y pudorosos dicen que nunca se atreverían a dormir sin ropa. Sin embargo, más personas deberían animarse a dejar de lado esos preconceptos y empezar a ponerlo en práctica ya que, según un estudio, ofrece múltiples beneficios para la salud.

Algo tan simple como dormir de pijama o dormir desnudos puede producir pequeñas alteraciones en el cuerpo que condicionan al resto del organismo. Según la Fundación Nacional del Sueño, de Estados Unidos, dormir sin ropa beneficia la salud mental, física y sexual.

Beneficios de dormir sin ropa

Mejora la calidad del sueño. Si la temperatura corporal se mantiene estable, el organismo fresco es capaz de descansar mejor y alcanzar un sueño más profundo y reparador. Lograr la temperatura ideal beneficia a los vasos sanguíneos permitiéndoles liberar el calor contenido.

Protege la zona íntima. Es común que, al ir al ginecólogo, los médicos recomienden a las mujeres dormir sin ropa interior. Mucho más si durante el día suelen utilizarse tejidos que no sean de algodón. Sucede que la ropa interior, que suele ser ajustada, genera condiciones cálidas y húmedas, las ideales para dejar que se proliferen los hongos.

Ayuda a la fertilidad. El calor producido por la ropa interior puede causar desequilibrios bacterianos en la mucosa vaginal que repercutirán en la fertilidad de los ovarios. Por ello, el descenso de la temperatura en la zona íntima evitará efectos adversos. Por la misma causa, los testículos de los hombres se despegarán del cuerpo beneficiando la producción de espermatozoides.

Oxigena la piel. Los tejidos pegados al cuerpo por extensos periodos pueden generar irritaciones, incomodidad y hasta picazón. Dormir destapados y desnudos evitaría estas condiciones dermatológicas y permitiría a la piel oxigenarse de otro modo.

Quema calorías. Si la temperatura de la habitación permanece entre los 18 y los 22 °C, el cuerpo entrará en un estado de generación de energía para mantener el calor. En el proceso, al mantenerse trabajando, quemará algunas calorías eliminando grasas.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
3

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
4

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
5

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
6

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Más Noticias
Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Comentarios