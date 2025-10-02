Secciones
DeportesTenis

Ganaron dos, perdió uno: así arrancó el Masters 1000 de Shangái para los argentinos

Carabelli pasó por abandono y Comesaña fue contundente, pero Navone tropezó con un rival que acumula nueve triunfos en diez partidos.

EN ACCIÓN. Ugo Carabelli pasó con ahorro de energía en Shanghai. EN ACCIÓN. Ugo Carabelli pasó con ahorro de energía en Shanghai.
Hace 2 Hs

La jornada comenzó con buenas noticias para el tenis argentino en el Masters 1000 de Shanghai, donde se dieron dos victorias con recorridos diferentes pero con un mismo desenlace: avanzar de ronda.  

El primero en dar un paso adelante fue Camilo Ugo Carabelli, que no necesitó demasiado esfuerzo. Su rival, el francés Terence Atmane, se retiró cuando el marcador estaba igualado 4-4 en el set inicial, lo que le permitió reservar energías de cara a su próximo cruce frente a Alex De Miñaur, octavo del ranking mundial.

Por su parte, Francisco Comesaña mostró solidez y contundencia. Se impuso ante el galo Ugo Blanchet por 6-4 y 6-2, un resultado que lo dejó con confianza para medirse contra Lorenzo Musetti, número 9 del escalafón ATP.

No todo fue positivo. Mariano Navone sigue sin encontrar regularidad y cayó en un duelo ajustado frente al francés Valentin Royer, quien lo eliminó con parciales de 3-6, 6-4 y 6-4. El europeo, en gran momento tras sumar nueve victorias en sus últimos diez partidos, se medirá nada menos que con Alexander Zverev, actual número tres del mundo.

Lo que viene en Shanghai

El certamen, que reúne a los mejores del circuito, promete emociones fuertes para los argentinos en la segunda ronda. Tanto Ugo Carabelli como Comesaña buscarán sostener la buena racha.

Temas Rafael NadalFranciaShanghaiAndy MurrayArgentinaFrancisco Comesaña
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
3

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
4

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
5

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
6

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Más Noticias
Se filtró cómo sería la pelota del Mundial 2026: los detalles del balón que homenajea a tres países

Se filtró cómo sería la pelota del Mundial 2026: los detalles del balón que homenajea a tres países

El viejo deseo que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia La China Suárez en Turquía

El "viejo deseo" que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia "La China" Suárez en Turquía

Sin los tucumanos García y Albornoz, se confirmó la formación de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica

Sin los tucumanos García y Albornoz, se confirmó la formación de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Comentarios