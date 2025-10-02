Ganaron dos, perdió uno: así arrancó el Masters 1000 de Shangái para los argentinos

El primero en dar un paso adelante fue Camilo Ugo Carabelli, que no necesitó demasiado esfuerzo. Su rival, el francés Terence Atmane, se retiró cuando el marcador estaba igualado 4-4 en el set inicial, lo que le permitió reservar energías de cara a su próximo cruce frente a Alex De Miñaur, octavo del ranking mundial.