Ganaron dos, perdió uno: así arrancó el Masters 1000 de Shangái para los argentinos

La jornada comenzó con buenas noticias para el tenis argentino en el Masters 1000 de Shanghai, donde se dieron dos victorias con recorridos diferentes pero con un mismo desenlace: avanzar de ronda.
El primero en dar un paso adelante fue Camilo Ugo Carabelli, que no necesitó demasiado esfuerzo. Su rival, el francés Terence Atmane, se retiró cuando el marcador estaba igualado 4-4 en el set inicial, lo que le permitió reservar energías de cara a su próximo cruce frente a Alex De Miñaur, octavo del ranking mundial.
Por su parte, Francisco Comesaña mostró solidez y contundencia. Se impuso ante el galo Ugo Blanchet por 6-4 y 6-2, un resultado que lo dejó con confianza para medirse contra Lorenzo Musetti, número 9 del escalafón ATP.
No todo fue positivo. Mariano Navone sigue sin encontrar regularidad y cayó en un duelo ajustado frente al francés Valentin Royer, quien lo eliminó con parciales de 3-6, 6-4 y 6-4. El europeo, en gran momento tras sumar nueve victorias en sus últimos diez partidos, se medirá nada menos que con Alexander Zverev, actual número tres del mundo.
Lo que viene en Shanghai
El certamen, que reúne a los mejores del circuito, promete emociones fuertes para los argentinos en la segunda ronda. Tanto Ugo Carabelli como Comesaña buscarán sostener la buena racha.