Qué es el toilette de una herida, el procedimiento clave en la recuperación de Thiago Medina

“Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”, comunicó Celis, quien además pidió mantener la cadena de oración por su salud. “Mañana se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax. Es muy importante que sigamos acompañándolo con energías y oraciones”, agregó.