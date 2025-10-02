Qué es el toilette de una herida, el procedimiento clave en la recuperación de Thiago Medina

Thiago Medina continúa con su recuperación luego del accidente de tránsito que sufrió hace casi tres semanas. Según informó su pareja, Daniela Celis, el ex Gran Hermano evoluciona favorablemente y en las próximas horas será sometido a un nuevo procedimiento médico.
“Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”, comunicó Celis, quien además pidió mantener la cadena de oración por su salud. “Mañana se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax. Es muy importante que sigamos acompañándolo con energías y oraciones”, agregó.
Qué es el toilette de una herida
En medicina, el término toilette se refiere a la limpieza profunda de una herida quirúrgica o traumática con el fin de favorecer su cicatrización. El procedimiento incluye la higienización de la zona afectada, la remoción de suciedad, bacterias, cuerpos extraños e incluso tejido muerto que pueda generar infecciones o retrasar la recuperación.
Para realizarlo, los profesionales utilizan soluciones fisiológicas o antisépticas, instrumental específico y, en algunos casos, técnicas de desbridamiento (extracción de tejido dañado). Se trata, en definitiva, de un paso clave para reducir riesgos y garantizar una recuperación segura.
El estado de Thiago Medina
En su último parte médico, Daniela Celis confirmó que Thiago ya no necesita respirador, aunque continúa con oxígeno por cánula de alto flujo. “Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros”, aseguró la influencer.
La ex GH también compartió una emotiva anécdota: Thiago vio videos de sus gemelas, Laia y Aime, lo que le provocó una sonrisa. “Vio videos de sus bebés y se puso contento”, relató.
Finalmente, Celis agradeció el acompañamiento recibido: “Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando”.