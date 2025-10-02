Restituyeron un predio que había sido usurpado en la avenida Perón al 300

“Los actos posesorios de la víctima sobre el inmueble se encuentran acreditados, no existen dudas al respecto por las declaraciones testimoniales al respecto de los vecinos del lugar. Los imputados no pudieron corroborar o probar de ninguna manera que ellos tenían la posesión del inmueble en fecha anterior a la denuncia de la víctima”, explicaron. “Es el poseedor, quedó acreditado por la evidencia, y el peligro en la demora, ya que queremos hacer cesar los efectos de este delito, recuperar la posesión que perdió en manos de los imputados hace más de un año ya, con el perjuicio económico que tal acción ilícita le provoca”, agregaron.