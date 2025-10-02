Secciones
DeportesFútbol

Problemas para Scaloni: un futbolista se lesionó y será baja en los amistosos de la Selección Argentina

El central del Marsella Facundo Medina estará casi dos meses afuera y la "albiceleste" ajusta nombres para los duelos en Estados Unidos.

Problemas para Scaloni: un futbolista se lesionó y será baja en los amistosos de la Selección Argentina
Hace 2 Hs

El defensor Facundo Medina sufrió un esguince de tobillo derecho y tendrá alrededor de dos meses de recuperación, por lo que queda descartado para los próximos amistosos de la Selección Argentina. La lesión se produjo en la goleada del Olympique de Marsella ante Ajax, tras una dura infracción y cambio obligado.

Con ese parte, Lionel Scaloni deberá mover la zaga. En la última lista figuraron Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Juan Foyth y Nicolás Otamendi, además del propio Medina. El cuerpo técnico evaluará variantes de perfil, minutos recientes y sinergias.

El panorama competitivo no da respiro: además de los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico de la próxima semana, asoman ventanas FIFA futuras de cara al 2026. La prioridad será llegar con todos en ritmo y sanos al calendario de máxima exigencia.

En paralelo, se recuerda la situación contractual del zaguero: el ex River y Talleres llegó al Marsella a préstamo desde Lens, con cargo y opción de compra obligatoria, escenario que no altera los plazos médicos.

Cómo se reacomoda la defensa

Las alternativas pasan por sostener una dupla con liderazgo y salida limpia, redistribuir roles del lateral al central y administrar cargas para evitar nuevos contratiempos.

Temas VenezuelaSelección Argentina de fútbolNicolás OtamendiLionel ScaloniEstados UnidosJuan FoythCristian RomeroLeonardo Balerdi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“¿Vestirías la camiseta de Argentina o la de Real Madrid?”: la sorprendente respuesta de una leyenda de Brasil

“¿Vestirías la camiseta de Argentina o la de Real Madrid?”: la sorprendente respuesta de una leyenda de Brasil

¿Se juega? Argentina y España negocian la próxima Finalissima y estrechan lazos rumbo al Mundial 2030

¿Se juega? Argentina y España negocian la próxima Finalissima y estrechan lazos rumbo al Mundial 2030

Argentina Sub-20 debuta en el Mundial contra Cuba con las bajas de Soler y Prestianni

Argentina Sub-20 debuta en el Mundial contra Cuba con las bajas de Soler y Prestianni

Tapia confirmó quienes serán los rivales de Argentina en los amistosos previo al Mundial 2026

Tapia confirmó quienes serán los rivales de Argentina en los amistosos previo al Mundial 2026

Con la mira en el bicampeonato: la Selección Argentina definió sus últimos amistosos antes del Mundial 2026

Con la mira en el bicampeonato: la Selección Argentina definió sus últimos amistosos antes del Mundial 2026

Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
3

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
4

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
5

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
6

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Más Noticias
El viejo deseo que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia La China Suárez en Turquía

El "viejo deseo" que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia "La China" Suárez en Turquía

Sin los tucumanos García y Albornoz, se confirmó la formación de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica

Sin los tucumanos García y Albornoz, se confirmó la formación de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Comentarios