Problemas para Scaloni: un futbolista se lesionó y será baja en los amistosos de la Selección Argentina

El defensor Facundo Medina sufrió un esguince de tobillo derecho y tendrá alrededor de dos meses de recuperación, por lo que queda descartado para los próximos amistosos de la Selección Argentina. La lesión se produjo en la goleada del Olympique de Marsella ante Ajax, tras una dura infracción y cambio obligado.
Con ese parte, Lionel Scaloni deberá mover la zaga. En la última lista figuraron Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Juan Foyth y Nicolás Otamendi, además del propio Medina. El cuerpo técnico evaluará variantes de perfil, minutos recientes y sinergias.
El panorama competitivo no da respiro: además de los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico de la próxima semana, asoman ventanas FIFA futuras de cara al 2026. La prioridad será llegar con todos en ritmo y sanos al calendario de máxima exigencia.
En paralelo, se recuerda la situación contractual del zaguero: el ex River y Talleres llegó al Marsella a préstamo desde Lens, con cargo y opción de compra obligatoria, escenario que no altera los plazos médicos.
Cómo se reacomoda la defensa
Las alternativas pasan por sostener una dupla con liderazgo y salida limpia, redistribuir roles del lateral al central y administrar cargas para evitar nuevos contratiempos.