Javier Milei lloró al recordar a Martín Palermo y reveló por qué no volvió a La Bombonera

Incluso se animó a repasar la final de Japón frente al Real Madrid. “Fuimos con mi hermana. Cuando sale el primero, lo veo al Chelo Delgado ir por el costado y a Martín por el medio. Decía gol de Martín, gol de Martín, y la gente me miraba. La tiró al centro y fue gol de Martín. Después, cuando salió el pelotazo de Riquelme… ¿Ukelele? Makelele. Con Makelele encima, agarró e hizo el gol igual”, contó entre risas.