Secciones
DeportesFútbol

Javier Milei lloró al recordar a Martín Palermo y reveló por qué no volvió a La Bombonera

El mandatario dijo que Palermo “lo llenó de alegrías” y relató cómo vivió sus goles más emblemáticos con la camiseta de Boca y la Selección Argentina.

Javier Milei lloró al recordar a Martín Palermo y reveló por qué no volvió a La Bombonera
Hace 1 Min

El presidente Javier Milei visitó Radio Mitre y sorprendió al abrir su corazón sobre su pasión por el ídolo de Boca Martín Palermo. Recordó cómo vivió sus errores y sus goles más trascendentes. “Yo he sufrido verle errar penales a Martín Palermo, lloré desconsoladamente cuando erró los tres con la Selección Argentina, pero sabe cómo grité el gol que hizo en el Mundial”, relató.

También evocó partidos históricos que lo marcaron. “Cómo grité cuando gracias a ese gol clasificamos en la cancha de River, aquel día de lluvia. Sabe cómo grité el gol de la muleta. Ese día iba al palco y mi papá me tenía agarrado del cinturón porque creía que me caía”, recordó emocionado.

Incluso se animó a repasar la final de Japón frente al Real Madrid. “Fuimos con mi hermana. Cuando sale el primero, lo veo al Chelo Delgado ir por el costado y a Martín por el medio. Decía gol de Martín, gol de Martín, y la gente me miraba. La tiró al centro y fue gol de Martín. Después, cuando salió el pelotazo de Riquelme… ¿Ukelele? Makelele. Con Makelele encima, agarró e hizo el gol igual”, contó entre risas.

El momento más doloroso fue cuando Palermo anunció su retiro. “Es más, cuando se retiró, el día que le regalaron el arco, tuve que dejar de ir a la cancha de Boca. No pude soportar la tristeza que me causó ver a Martín retirarse”, confesó.

La síntesis de su fanatismo

Finalmente, dejó una frase que refleja lo que significa Palermo en su vida. “Cómo no me voy a emocionar si me llenó de alegrías Martín. Recuerdo todo lo que viví cada vez que fui a la cancha de Boca. Yo era intenso de Boca, un termo. Y además, era termo de Martín”, cerró.

Temas Club Atlético Boca JuniorsSelección Argentina de fútbolMartín PalermoSecretaría de Comunicación Pública de la Presidencia de la NaciónJavier MileiTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“¿Vestirías la camiseta de Argentina o la de Real Madrid?”: la sorprendente respuesta de una leyenda de Brasil

“¿Vestirías la camiseta de Argentina o la de Real Madrid?”: la sorprendente respuesta de una leyenda de Brasil

Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
3

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
4

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco
5

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
6

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Más Noticias
Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Legislatura: la cesión de tierras de Campo Norte quedará en pausa

Legislatura: la cesión de tierras de Campo Norte quedará en pausa

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Comentarios