Javier Milei lloró al recordar a Martín Palermo y reveló por qué no volvió a La Bombonera

El presidente Javier Milei visitó Radio Mitre y sorprendió al abrir su corazón sobre su pasión por el ídolo de Boca Martín Palermo. Recordó cómo vivió sus errores y sus goles más trascendentes. “Yo he sufrido verle errar penales a Martín Palermo, lloré desconsoladamente cuando erró los tres con la Selección Argentina, pero sabe cómo grité el gol que hizo en el Mundial”, relató.
También evocó partidos históricos que lo marcaron. “Cómo grité cuando gracias a ese gol clasificamos en la cancha de River, aquel día de lluvia. Sabe cómo grité el gol de la muleta. Ese día iba al palco y mi papá me tenía agarrado del cinturón porque creía que me caía”, recordó emocionado.
Incluso se animó a repasar la final de Japón frente al Real Madrid. “Fuimos con mi hermana. Cuando sale el primero, lo veo al Chelo Delgado ir por el costado y a Martín por el medio. Decía gol de Martín, gol de Martín, y la gente me miraba. La tiró al centro y fue gol de Martín. Después, cuando salió el pelotazo de Riquelme… ¿Ukelele? Makelele. Con Makelele encima, agarró e hizo el gol igual”, contó entre risas.
El momento más doloroso fue cuando Palermo anunció su retiro. “Es más, cuando se retiró, el día que le regalaron el arco, tuve que dejar de ir a la cancha de Boca. No pude soportar la tristeza que me causó ver a Martín retirarse”, confesó.
La síntesis de su fanatismo
Finalmente, dejó una frase que refleja lo que significa Palermo en su vida. “Cómo no me voy a emocionar si me llenó de alegrías Martín. Recuerdo todo lo que viví cada vez que fui a la cancha de Boca. Yo era intenso de Boca, un termo. Y además, era termo de Martín”, cerró.