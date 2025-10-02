Sin los tucumanos García y Albornoz, se confirmó la formación de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica

Los Pumas confirmaron su XV para el cierre del Rugby Championship en Twickenham, Londres. El entrenador Felipe Contepomi dispuso siete modificaciones respecto a la derrota sufrida en Durban, con dos bajas destacadas: Gonzalo García y Tomás Albornoz, ambos marginados por lesión. El sábado, a partir de las 10, será la revancha frente a Sudáfrica, con Argentina en condición de local por disposición de la UAR.
En la primera línea estarán Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi; en la segunda jugarán Guido Petti y Pedro Rubiolo; y en la tercera lo harán Pablo Matera, Marcos Kremer y Santiago Grondona. Ante la ausencia de García, el puesto de medio scrum será para Simón Benítez Cruz, mientras que la 10 quedará en manos de Gerónimo Prisciantelli, que debutará en este certamen. Entre los backs, Santiago Chocobares y Justo Piccardo formarán la dupla de centros, con Juan Cruz Mallía y Bautista Delguy en las puntas, y Santiago Carreras como fullback.
Â¡Nuestros 23 para cerrar el VISA Macro Rugby Championship! Â¡Vamos! ð¦ð· pic.twitter.com/nMFxxvvFRw— Los Pumas (@lospumas) October 2, 2025
La ausencia de "Gonchy" García se debe a la conmoción sufrida en Durban, cuando fue retirado en camilla en los últimos minutos del encuentro. Desde el cuerpo técnico se explicó que “García está bien, no fue algo grave al final, pero obviamente hay que seguir evaluando qué tan serio fue el golpe”, afirmaron.
En cuanto a Albornoz, el apertura quedó descartado por una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo.
El rival también mueve fichas
Sudáfrica también confirmó su formación con cuatro cambios. El head coach Rassie Erasmus fue contundente al señalar que “este partido es una final para nosotros y sabemos lo peligrosa que puede ser Argentina”. Entre las variantes más importantes aparece el regreso de Ox Nche a la primera línea tras superar una molestia muscular.
Con la formación definida y las bajas ya asumidas, Los Pumas afrontarán un examen complejo en Twickenham. El gran desafío será dar solidez en las nuevas sociedades de conducción y sostener intensidad frente a un rival que combina potencia física y precisión táctica. Londres se prepara para recibir un choque que promete clima de revancha.
El XV titular de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica
1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Joel Sclavi, 4. Gudo Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Santiago Grondona, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Gerónimo Prisciantelli, 11. Juan Cruz Mallía, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras.
Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Franco Molina, 20. Juan Martín González, 21. Joaquín Oviedo, 22. Agustín Moyano, 23. Rodrigo Isgró.