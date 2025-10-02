Sin los tucumanos García y Albornoz, se confirmó la formación de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica

En la primera línea estarán Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi; en la segunda jugarán Guido Petti y Pedro Rubiolo; y en la tercera lo harán Pablo Matera, Marcos Kremer y Santiago Grondona. Ante la ausencia de García, el puesto de medio scrum será para Simón Benítez Cruz, mientras que la 10 quedará en manos de Gerónimo Prisciantelli, que debutará en este certamen. Entre los backs, Santiago Chocobares y Justo Piccardo formarán la dupla de centros, con Juan Cruz Mallía y Bautista Delguy en las puntas, y Santiago Carreras como fullback.