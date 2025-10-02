Secciones
LG PlayLA GACETA Central

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Carolina Servetto y José Názaro están a cargo de las noticias locales y nacionales. De 11 a 14, por Canal 11 de CCC, por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán" y las distintas plataformas de nuestro diario.

Hace 1 Hs

Los periodistas Carolina Servetto y José Názaro estarán al frente de las noticias locales, nacionales e internacionales en LA GACETA Central, de "LG Play". De 11 a 14, de lunes a viernes, podrás ver el programa por canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán", en nuestra web y en las cuentas oficiales de Facebook y de YouTube de LA GACETA.

Los móviles de exteriores estarán a cargo de Matías Auad, quien mostrará lo que sucede en la calle durante la programación de LA GACETA Play.

Si tenés alguna pregunta, recomendación o denuncia podés escribirnos en nuestras redes sociales o enviar un mensaje al WhatsApp: 3814458710.

Temas YouTubeWhatsAppJosé NazaroMatías AuadCarolina ServettoCanal 7 de Flow
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", toda la información de Tucumán

Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
3

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
4

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco
5

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
6

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Más Noticias
Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Legislatura: la cesión de tierras de Campo Norte quedará en pausa

Legislatura: la cesión de tierras de Campo Norte quedará en pausa

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Triple crimen: “Pequeño J” será extraditado hacia Argentina

Triple crimen: “Pequeño J” será extraditado hacia Argentina

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Comentarios