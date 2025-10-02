Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

ATP 1000 - Shanghai
7.30: Primera Ronda (ESPN 2)
UEFA Europa League
13.45: Roma-Lille (ESPN)
13.45: Panathinaikos-Go Ahead Eagles (Disney+)
13.45: FCSB-Young Boys (Disney+)
13.45: Fenerbahce-Niza (Disney+)
13.45: Viktoria Plzen-Malmö (Disney+)
13.45: Brann-FC Utrecht (Disney+)
13.45: Bologna-Freiburg (ESPN 4)
13.45: Celtic-Braga (ESPN 3)
13.45: Ludogorets-Betis (ESPN 2)
15: Genk-Ferencváros (Disney+)
15.40: Strum Graz-Rangers (Disney+)
15.40: Porto-Estrella Roja (Disney+)
15.40: Celta de Vigo-PAOK (ESPN 3)
15.40: Lyon-Salzburg (ESPN 2)
15.40: Feyenoord-Aston Villa (Disney+)
15.40: Maccabi Tel-Aviv-GNK Dinamo (Disney+)
UEFA Conference League
13.45: Dynamo Kyiv-Crystal Palace (Disney+)
13.45: Zrinjski Mostar-Lincoln Red Imps (Disney+)
13.45: Rayo Vallecano-Shkëndija (Disney+)
13.45: Omonia-Mainz 05 (Disney+)
13.45: Noah-Rijeka (Disney+)
13.45: Lech Poznan-Rapid Wien (Disney+)
13.45: Lausanne-Breidablik (Disney+)
13.45: KuPS Kuopio-Drita (Disney+)
13.45: Jagiellonia Biaystok-Hamrun Spartans (Disney+)
15.40: Basel-Stuttgart (Disney+)
15.40: Nottingham Forest-Midtjylland (ESPN 4)
16: Slovan Bratislava-Strasbourg (Disney+)
16: Shelbourne-Häcken (Disney+)
16: Raków Czstochowa-Universitatea Craiova (Disney+)
16: Legia Warsaw-Samsunspor (Disney+)
16: Fiorentina-Sigma Olomouc (Disney+)
16: Celje-AEK Athens (Disney+)
16: AEK Larnaca-AZ Alkmaar (Disney+)
16: Aberdeen-Shakhtar Donetsk (Disney+)
16: Sparta Prague-Shamrock Rovers (Disney+)
Copa Libertadores Femenina
16: Boca-Alianza Lima (TyC Sports)
Mundial Sub 20
17: Colombia-Noruega (DSports)
17: Estados Unidos-Francia (DSports +)
20: Nigeria-Arabia Saudita (DSports +)
20: Sudáfrica-Nueva Caledonia (DSports 2)
Copa Argentina
18: Racing-River (TyC Sports)
Reserva LPF
19: Central Córdoba-Unión SF (Disney+)
NFL (Fútbol Americano)
21: Los Angeles Rams-San Francisco 49ers (Disney+)
Liga Nacional
21.30: Obras-Regatas (DSports)