Secciones
DeportesFútbol

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

En el Gigante de Arroyito se definirá al último semifinalista de la competencia.

PARTIDAZO. Racing intentará seguir en carrera en la tercera competencia que afronta en el semestre mientras que River buscará torcer una temporada que viene siendo adversa. PARTIDAZO. Racing intentará seguir en carrera en la tercera competencia que afronta en el semestre mientras que River buscará torcer una temporada que viene siendo adversa. FOTO TOMADA DE LANACION.COM.AR
Hace 2 Hs

ATP 1000 - Shanghai

7.30: Primera Ronda (ESPN 2)

UEFA Europa League

13.45: Roma-Lille (ESPN)

13.45: Panathinaikos-Go Ahead Eagles (Disney+)

13.45: FCSB-Young Boys (Disney+)

13.45: Fenerbahce-Niza (Disney+)

13.45: Viktoria Plzen-Malmö (Disney+)

13.45: Brann-FC Utrecht (Disney+)

13.45: Bologna-Freiburg (ESPN 4)

13.45: Celtic-Braga (ESPN 3)

13.45: Ludogorets-Betis (ESPN 2)

15: Genk-Ferencváros (Disney+)

15.40: Strum Graz-Rangers (Disney+)

15.40: Porto-Estrella Roja (Disney+)

15.40: Celta de Vigo-PAOK (ESPN 3)

15.40: Lyon-Salzburg (ESPN 2)

15.40: Feyenoord-Aston Villa (Disney+)

 15.40: Maccabi Tel-Aviv-GNK Dinamo (Disney+)

UEFA Conference League

13.45: Dynamo Kyiv-Crystal Palace (Disney+)

13.45: Zrinjski Mostar-Lincoln Red Imps (Disney+)

13.45: Rayo Vallecano-Shkëndija (Disney+)

13.45: Omonia-Mainz 05 (Disney+)

13.45: Noah-Rijeka (Disney+)

13.45: Lech Poznan-Rapid Wien (Disney+)

13.45: Lausanne-Breidablik (Disney+)

13.45: KuPS Kuopio-Drita (Disney+)

13.45: Jagiellonia Biaystok-Hamrun Spartans (Disney+)

15.40: Basel-Stuttgart (Disney+)

15.40: Nottingham Forest-Midtjylland (ESPN 4)

16: Slovan Bratislava-Strasbourg (Disney+)

16: Shelbourne-Häcken (Disney+)

16: Raków Czstochowa-Universitatea Craiova (Disney+)

16: Legia Warsaw-Samsunspor (Disney+)

16: Fiorentina-Sigma Olomouc (Disney+)

16: Celje-AEK Athens (Disney+)

16: AEK Larnaca-AZ Alkmaar (Disney+)

16: Aberdeen-Shakhtar Donetsk (Disney+)

16: Sparta Prague-Shamrock Rovers (Disney+)

Copa Libertadores Femenina

16: Boca-Alianza Lima (TyC Sports)

Mundial Sub 20

17: Colombia-Noruega (DSports)

17: Estados Unidos-Francia (DSports +)

20: Nigeria-Arabia Saudita (DSports +)

20: Sudáfrica-Nueva Caledonia (DSports 2)

Copa Argentina

18: Racing-River (TyC Sports)

Reserva LPF

19: Central Córdoba-Unión SF (Disney+)

NFL (Fútbol Americano)

21: Los Angeles Rams-San Francisco 49ers (Disney+)

Liga Nacional

21.30: Obras-Regatas (DSports)

Temas Club Atlético River PlateRacing ClubCopa ArgentinaEuropa League
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“¿Vestirías la camiseta de Argentina o la de Real Madrid?”: la sorprendente respuesta de una leyenda de Brasil

“¿Vestirías la camiseta de Argentina o la de Real Madrid?”: la sorprendente respuesta de una leyenda de Brasil

Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
3

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
4

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco
5

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
6

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Más Noticias
Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Legislatura: la cesión de tierras de Campo Norte quedará en pausa

Legislatura: la cesión de tierras de Campo Norte quedará en pausa

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco

Comentarios