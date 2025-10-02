Efemérides del 2 de octubre: Día de la No Violencia, del Encargado de Edificios y otros hechos importantes

El Día de la No Violencia se estableció en honor al nacimiento de Mohandas K. Gandhi, más conocido como Mahatma. El líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia nació un 2 de octubre de 1869 en la ciudad de Porbandar. “La no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre”, aseguraba.