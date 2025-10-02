Secciones
Efemérides del 2 de octubre: Día de la No Violencia, del Encargado de Edificios y otros hechos importantes

Acontecimientos de relevancia política y social, como también el nacimiento o muertes de grandes personalidades, son recordados en la jornada de hoy.

Hace 3 Hs

Cada día, Argentina y el mundo celebran hechos de relevancia política, social y deportiva que marcaron la historia e impulsaron cambios en la sociedad. Hoy, 2 de octubre, no es la excepción. Entre las efemérides de este jornada, se celebran el Día de la No Violencia, el Día Nacional del Escribano y el Día del Encargado de Edificios.

El Día de la No Violencia se estableció en honor al nacimiento de Mohandas K. Gandhi, más conocido como Mahatma. El líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia nació un 2 de octubre de 1869 en la ciudad de Porbandar. “La no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre”, aseguraba. 

En 1920, Gandhi propulsó al pueblo indio a la desobediencia civil, que consistía en la “no cooperación” y en el boicot a las mercancías y empresas del sistema colonial británico. Fue apodado “Mahatma”, que significa “gran alma” en hindi, por sus compatriotas. Luego de décadas de militancia, la India logró la independencia en 1947.

Día del Encargado de Edificios

La fecha tiene por objetivo recordar la creación del Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta (Sueyacr) en 1942, al igual que rendir homenaje a los trabajadores de casas de rentas. Con el paso de los años, la organización tuvo una evolución hasta convertirse en lo que hoy llamamos Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) en 1959, mismo año donde también se sancionó una ley que permitió el surgimiento de los consorcios, bajo la nueva ley de propiedad horizontal.

De acuerdo con el Convenio de Trabajo, el artículo 13° establece que el 2 de octubre de cada año como el Día del/la Trabajador/a de Propiedad Horizontal. Por lo tanto, el personal dedicado a estas tareas estará franco total de servicio, en caso de trabajarlo deberá ser abonado independientemente como feriado.

Día del Escribano

La celebración del Día del Escribano es en homenaje al primer encuentro internacional que Argentina realizó en Buenos Aires en el año 1948, con la idea de reunir a los notarios de distintos países de legislación similar.

La Unión Internacional del Notariado Latino es una organización no gubernamental (ONG), formada por las asociaciones profesionales de notarios de 71 países en cinco continentes, cuyos sistemas notariales son de tipo latino, fundado en el derecho romano-germánico.

Efemérides del 2 de octubre

- 1826: la provincia de Córdoba sanciona una ley que la separaba de las demás provincias argentinas, constituyéndose en estado independiente

- 1842: nacimiento de José C. Paz, fundador del diario La Prensa

- 1869: Nacimiento de Gandhi, figura decisiva en la lucha por la independencia de su país del Reino Unido.

- 1890: nacimiento de Groucho Marx, humorista.

- 1919: muerte de Victorino de la Plaza, presidente argentino, colaboró con Vélez Sarsfield en la redacción del Código Civil

- 1924: Primer Gol Olímpico: Cesáreo Onzari marca en la cancha de Sportivo Barracas.

- 2016: Colombia vota en contra de un acuerdo de paz con el grupo rebelde FARC en un referéndum nacional

- 2018: muere Hermenegildo Sábat, dibujante uruguayo establecido en Buenos Aires.

