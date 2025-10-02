Inicia hoy el concurso literario “Cuentoniño 2025”

Consignas simples

Durante el concurso, los niños deberán escribir cuentos a partir de simples consignas que les serán dadas en vivo. La evaluación de los relatos se llevará a cabo en noviembre por un jurado compuesto por profesores de la Facultad de Filosofía y Letras y docentes del nivel medio. Los premios serán dos bicicletas, una para los niños del Primer Ciclo y otra para los del Segundo Ciclo, además de libros, diplomas y medallas.