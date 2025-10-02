Secciones
Inicia hoy el concurso literario “Cuentoniño 2025”

Pequeños escritores en acción.

Hace 2 Hs

Hoy, el Colegio Tulio García Fernández se convertirá en el escenario del esperado “Cuentoniño Don Bosco”, un concurso literario que convoca a niños de entre 6 y 11 años para plasmar su creatividad a través de la escritura. La cita es a las 14 en avenida Mitre 312, y está abierta a todas las instituciones educativas de la provincia que deseen participar.

El concurso, que comenzó en el año 2000 y sólo se suspendió durante la pandemia, se ha consolidado como una tradición que atrae a cientos de pequeños escritores. Este año, pese a la reducción de inscripciones, se espera la participación de alrededor de 550 niños, provenientes de unas 40 instituciones educativas de toda la provincia, según explicó Cecilia Castro, docente y creadora del evento.

Consignas simples

Durante el concurso, los niños deberán escribir cuentos a partir de simples consignas que les serán dadas en vivo. La evaluación de los relatos se llevará a cabo en noviembre por un jurado compuesto por profesores de la Facultad de Filosofía y Letras y docentes del nivel medio. Los premios serán dos bicicletas, una para los niños del Primer Ciclo y otra para los del Segundo Ciclo, además de libros, diplomas y medallas.

Además, la organizadora adelantó que, en esta 21ª edición, se tiene la intención de realizar una publicación con los relatos más destacados, impresa o en formato digital. “Es un evento maravilloso de camaradería, donde los chicos ponen toda su magia y creatividad”, afirmó Castro.

Temas Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán
