Argentina goleó a Australia y se aseguró el pase octavos del Mundial Sub 20

El encuentro mostró desde el arranque a una Argentina decidida a imponer condiciones. Apenas iban tres minutos cuando Sarco abrió el marcador tras imponerse en la disputa con Sebastian Esposito. El árbitro primero sancionó falta en ataque, pero el VAR corrigió la decisión y convalidó el tanto. Fue el primer estallido de los hinchas argentinos en suelo chileno, que vieron cómo el equipo arrancaba de la mejor manera. Con la ventaja en el bolsillo, Argentina intentó ampliar diferencias. A los 20’, Santiago Carrizo, estuvo cerca de marcar un golazo de tiro libre, pero el arquero Steven Hall respondió con una gran estirada. La Selección dominaba, aunque también sufría un par de sustos: un fallo del arquero Santino Barbi en una salida aérea casi le cuesta el empate, y poco después Tiago Quintal logró definir por encima del propio Barbi para igualar el marcador. Sin embargo, tras la revisión tecnológica, el gol australiano fue anulado por falta.