Ejercicios recomendados por fisioterapeutas para aliviar el dolor cervical en la oficina

El dolor cervical es uno de los problemas más comunes entre quienes pasan largas horas sentados frente al ordenador. Según datos de especialistas, afecta a un 20% de la población, especialmente a mujeres, y suele intensificarse tras la vuelta a la rutina laboral. La causa principal está en las malas posturas en la oficina, el sedentarismo y el estrés, factores que pueden derivar en contracturas difíciles de tratar. Para prevenirlas, fisioterapeutas recomiendan incorporar sencillos ejercicios de estiramiento en la jornada de trabajo.