Secuestraron mercadería de contrabando valuada en $19.900 millones en Córdoba y Mendoza

Efectivos de Gendarmería Nacional (GNA) llevaron a cabo un operativo en la intersección de la Autopista Rosario-Córdoba y la Ruta Nacional N° 158, donde inspeccionaron una camioneta procedente de Aguas Blancas, Salta. El vehículo era conducido por un ciudadano argentino y transportaba bultos con mercadería de distintos rubros.