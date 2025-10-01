Secuestraron mercadería de contrabando valuada en $19.900 millones en Córdoba y Mendoza

Efectivos de Gendarmería Nacional (GNA) llevaron a cabo un operativo en la intersección de la Autopista Rosario-Córdoba y la Ruta Nacional N° 158, donde inspeccionaron una camioneta procedente de Aguas Blancas, Salta. El vehículo era conducido por un ciudadano argentino y transportaba bultos con mercadería de distintos rubros.
Al no contar con la documentación que respaldara la carga, y siguiendo las indicaciones del Juzgado Federal de Villa María, se dio intervención a ARCA-General Deheza. El avalúo aproximado de lo incautado asciende a $15.000.000.
Por otro lado, la Sección Reforzada “Punta de Vacas”, dependiente del Escuadrón 27 “Uspallata”, realizó un segundo procedimiento durante un control sobre un vehículo particular procedente de Chile.
Los funcionarios hallaron cubiertas en infracción a la Ley 22.415, con un avalúo de $4.900.000.
Ambos procedimientos refuerzan los controles de seguridad vial y aduanera en puntos estratégicos del país, previniendo el ingreso de mercadería y elementos irregulares.