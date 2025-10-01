River y Racing, en una final anticipada por la Copa Argentina

Será el mano a mano número 21 entre ambos en torneos de este tipo. La historia pesa, la actualidad también. Para River, es una de sus últimas balas para intentar comenzar a levantar cabeza. Para el conjunto de Avellanda es una gran chance de ratificar su solidez y reafirmar que es candidato en todos los frentes. Lo único seguro es que el Gigante de Arroyito será escenario de un partido a pura tensión, donde el que pierda quedará marcado.