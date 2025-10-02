Secciones
Efemérides del jueves 2 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Hace 6 Hs

El 2 de octubre es una fecha con diversos acontecimientos de importancia para el país y el mundo. Un día como hoy se celebran el Día Internacional de la No Violencia, el Día del Escribano, el Día del Recolector de Residuos y el Día de los Encargados de Edificios en Argentina. Además, la fecha coincide con el nacimiento de Mahatma Gandhi, uno de los líderes espirituales más importantes de la historia. y del músico Sting, líder de la banda The Police. Todo esto y más se recuerda en las efemérides del 2 de octubre.

¿Qué pasó un día como hoy?

1869 – Nace el líder espiritual y político de India Mohandas K. Gandhi, el Mahatma.

La historia detrás de Gandhi: de sus días en Londres a ser asesinado por un activista

1808 – Nace el escritor, investigador y educador uruguayo Marcos Sastre.

1890 – Nace Groucho Marx, actor y cómico estadounidense.

1924 – En un amistoso entre Argentina y Uruguay, disputado en la cancha de Sportivo Barracas, transcurre el llamado “gol olímpico”.

1951 – Nace el músico Gordon Matthew Sumner, más conocido como Sting, líder de la banda “The Police”.

1968 – Muere el artista dadaísta francés Marcel Duchamp.

1985 – Muere Rock Hudson, actor estadounidense.

2017 – Muere el músico estadounidense Tom Petty.

2018 – Muere Hermenegildo Sábat, dibujante uruguayo nacionalizado argentino.

Se celebra el Día Internacional de la No Violencia.

Se celebra el Día del Escribano en Argentina.

Se celebra el Día del Recolector de Residuos.

Se celebra el Día del Encargado de Edificios en Argentina.

