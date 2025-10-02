Efemérides del jueves 2 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 2 de octubre es una fecha con diversos acontecimientos de importancia para el país y el mundo. Un día como hoy se celebran el Día Internacional de la No Violencia, el Día del Escribano, el Día del Recolector de Residuos y el Día de los Encargados de Edificios en Argentina. Además, la fecha coincide con el nacimiento de Mahatma Gandhi, uno de los líderes espirituales más importantes de la historia. y del músico Sting, líder de la banda The Police. Todo esto y más se recuerda en las efemérides del 2 de octubre.